Cada vez más platenses se arriesgan a reducir a los delincuentes por su cuenta

El auge de delitos, combinado con la percepción popular -equivocada o no- de que “es mejor cuidarse solo” porque “el 911 no responde” o “la justicia los ‘larga’” hicieron que aumentaran los casos de aprehensiones civiles, como se denomina en la jerga policial a las capturas que concretan las víctimas de un robo, sus vecinos u ocasionales testigos que no dudan en intervenir.

Algunas de esas historias derivan en linchamientos hasta letales, mientras que la mayoría terminan como las dos que sucedieron en las últimas horas en La Plata, en las que los ladrones recibieron algunos golpes e insultos.

Muchos “justicieros” esperan a que llegue la policía y aprehenda a quienes lograron reducir, aunque otros se conforman con “sacarse la bronca” y dejarlos ir para evitarse trámites engorrosos.

Lo que casi nunca falla es que alguien filme la secuencia con un celular. Y se viralice.

en pleno centro

Uno de los hechos fue la consecuencia de un episodio que ocurrió el miércoles al mediodía -pero que se conoció ayer por la circulación de un video en las redes sociales- cuando un sujeto se acercó a un playero de la estación de servicio Axion que funciona en diagonal 77 y Plaza Italia y, amenazándolo de muerte, el quitó la billetera con la recaudación del día.

Pretendió irse, pero otros empleados que habían visto la maniobra decidieron que no podía salirse con la suya. Y lo persiguieron. El asaltante no llegó muy lejos.

Por lo que se ve en una filmación casera, cinco hombres (entre ellos un par con la vestimenta de la estación de servicio) lo rodearon y redujeron tirándolo al piso en 9 entre 40 y 41, donde lo golpearon, patearon e incluso un testigo que evidentemente se sumó a la batahola le pegó con el casco de una moto.

Después de unos pocos segundos el sujeto fue abandonado en medio de lo que se adivina como una lluvia de insultos, logrando incorporarse para poder escapar corriendo de la escena.

A partir de la viralización del material, intervino la Policía. Personal de la comisaría Segunda que acudió a la Axion se entrevistó con el playero asaltado, quien confirmó la versión y explicó que el delincuente se había escapado, informaron fuentes oficiales.

A instancias de la UFI 9 de Autores Ignorados se abrió una causa caratulada “averiguación de ilícito”.

Bajo control

El otro incidente sucedió en 5 y 70 y también fue captado por la cámara del celular de un vecino. Así se ve a un hombre que logró reducir por la fuerza a otro que, al parecer, acababa de cometer un arrebato callejero. Tras algunos golpes lo mantuvo inmovilizado hasta que llegó la policía.