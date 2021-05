La confesión de Flor Peña: "Con Gallardo se me caen las medias"

Florencia Peña aseguró en las últimas horas que Marcelo Gallardo, actual entrenador de River, es su "única debilidad" y que su pareja Ramiro Ponce de León lo sabe.

"Mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad. A nadie choluleo, pero con Gallardo se me caen las medias, pero porque no puedo creer el nivel de liderazgo que tiene ese pibe, me dio vuelta la cabeza", comenzó indicando la actriz y conductoria en diálogo con Fútbol Continental.

"Mi marido estaría muy contento. Si nos deja hacerle algunas preguntas en el medio, vamos a estar todos chochos", añadió quien de lunes a viernes está a cargo del programa "Flor de Equipo" en la pantalla de Telefé.

Además reconoció ser "muy futbolera" y afirmó que "el último gran líder deportivo de nuestro país es Marcelo Gallardo", mientras que dio su opinión del Superclásico del domingo pasado: "Boca no le ganó a River en la cancha, los penales son fortuitos".

Señaló también que "lo que pasó con River", con más de 20 casos positivos de coronavirus, "mostró una realidad, que el fútbol no está exento de lo que pasa". Sobre el partido ante Santa Fe, indicó también que "se vivió como una hazaña por Enzo (Pérez) en el arco, pero fue cualquier cosa".

En ese sentido, la actriz coincidió con la decisión de la AFA de suspender el fútbol argentino, luego del confinamiento estricto que anunció el Gobierno el pasado jueves para intentar frenar la escalada de contagios: "El fútbol es un gran negocio mundial. Fue difícil frenarlo, se metió mucha presión para que volviera. Es una gran decisión que el fútbol frene".