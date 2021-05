Rada: “Sé lo que soy pero también sé lo que no soy”

Padre, mago y comediante, pero también músico, influencer, doblajista y hasta con incursiones en la actuación, Agustín Aristarán logró convertirse en un referente en Latinoamérica donde su nombre artístico, Rada, ya no necesita presentación.

Millones de espectadores miran a diario su contenido en las diferentes redes sociales (Instagram, YouTube y, ahora, hasta Twitch), y miles los que agotan sus presentaciones en vivo, las que él más disfruta y extraña con locura. Pero ahora, el simpático pibe de Bahía Blanca que causó sensación tocando su corneta invisible y que logró captar la atención de los millennials con su programa de carpintería, está listo para volver a hacer ruido en Netflix con el estreno de su segundo especial de comedia: “Serendipia”.

Según el diccionario, una serendipia es un descubrimiento o hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental o causal. Y, tras ver el especial, uno podrá entender porqué Rada, el creador de las criaturas más desopilantes y que cumplió un sueño al ponerle la voz a uno de los personajes en la versión en idioma latino de “El rey león”, eligió esa palabrita no tan común para nombrar al espectáculo teatral con el que giró por el país y con el que el jueves llegará a las pantallas de todo el mundo

En diálogo con EL DIA, Rada se refirió a las sensaciones que lo atraviesan en la previa del estreno de uno de sus proyectos más personales, en tanto, entre humor, la emoción y la música, viaja al pasado para revelar cómo fue que un sueño trunco ayudó a forjar su destino.

-Este estreno se da en circunstancias inéditas, habiéndolo grabado sin público, en medio de una pandemia. ¿Qué tan especial es para vos? ¿Cómo lo vivís?

-Con mucha ansiedad, amor y agradecimiento pero si tengo que darte una palabra sería ansiedad. Nos encanta cómo quedó, amamos “Serendipia” pero ahora tenemos que ver qué le pasa al público con eso porque no es un espectáculo típico de comedia; tiene esto que va de un lado para el otro, con diferentes recursos o intentando tocar diferentes emociones.

-¿Cómo fue grabar el especial sin público? ¿Fue más fácil o más difícil de lo que imaginabas?

-Más fácil. Al estar tan hecho, y tan rodado, y el equipo tan afianzado, sumado el nivel de profesionalismo de la parte técnica y de producción, la verdad es que hizo que todo el miedo que teníamos hasta el REC del acción, desapareciera al toque. Fluyó mucho.

-¿Qué significa para un artista que un espectáculo tenga una oportunidad más como ésta, que ofrece una llegada a 190 países?

-Estoy como con mucha sorpresa. Y, como me pasó un poco también con el anterior estreno, siento que no es real lo que me está pasando, que en algún momento se va a caer. Toda esta agenda de prensa que tengo de hoy, que es un montón, pienso que son todos extras. Hay un lugar de mi cuerpo y mi mente que siente eso porque si lo magnifico pensando en que son 190 países, 32 idiomas, la plataforma número uno de contenidos digo “faaaa es un montón”. Entonces lo disfruto y lo vivo con mucha ansiedad.

-¿Cómo fue tu primer encuentro con el término “serendipia”? ¿Y cuándo empezaste a pensar en esos sucesos de tu vida?

-Fue sanador y esclarecedor cuando conocí la palabra serendipia. Me la presentó mi cuñada, Lupa, que aparte es mi mano derecha en mi productora y en mi vida artística y profesional. Y un día me dice “tu vida es una serendipia constante” y yo le digo “¿qué? ¡Qué linda palabra!”. Ahí me explicó lo que significaba y fue un flash. A partir de esa palabra, pude entender (la importancia) de no amargarse porque no está pasando lo que vos querés que pase en la vida que, un poco, es el mensaje del especial. Si te ponés una expectativa, y te olvidás de todo lo que pasa alrededor, probablemente se te pase la vida buscando algo que tal vez no llegue nunca, y que, persiguiendo eso, tal vez te olvidás de otro montón de cosas que están llegando a cada rato y son hasta más potentes de eso que vos tenés en la cabeza.

-En “Serendipia” contás buena parte o, al menos, una parte importante de tu vida. ¿Cómo fue esa decisión de mostrar tu historia en público? ¿Te salió de manera natural o tuviste algún tipo de reparo?

-Tuve un montón de miedos e inseguridades, pensando a quién carajo le va a interesar esto, por qué voy a contar esto, quién me creo que soy que estoy contando esto. Y, por otro lado, otra parte de mi diciéndome “bueno, contalo porque lo necesitás contar y porque está bueno contarlo y porque tal vez a otro que está ahí mirándolo le pasa algo con eso que estás contando”. Entonces, tuve esa dualidad, del ángel y el demonio permanentemente.

-Hablás mucho en el especial sobre cómo cambió tu vida con la llegada de tu hija, Bianca. ¿Creés que ella es tu gran acto de magia?

-Sin dudas. Bianca llegó para explicarme que la magia existe, como se dice que es la magia, que es real. La creación de una persona es mágico, lo que pasa con esa persona y cómo te cambia el mundo, cómo desaparecés del protagonismo y con mucho gusto. Sí, Bianca me cambió por completo cuando apareció. Y día a día me cambia. Entonces, por supuesto que me cambió artísticamente y profesionalmente, porque me cambió a mí, Agustín. Ella me enseña, me explica, me ubica; yo le enseño, la ubico, le explico. Es como una pelota de amor constante. Estoy flasheado con Bianca y todo lo que es ella y lo que fue siendo.

-Tiene comedia, tiene emoción y también espacio para mostrarte vulnerable al contar que sufriste de problemas de ansiedad o ataques de pánico aún teniéndolo “todo”. ¿Cómo saliste de esa situación?

-Creo que en esas situaciones de bardo u oscuridad siempre lo que te saca, y esto va a sonar medio sobrecito de azúcar, pero lo creo así, es el amor y los afectos. Mi adicción en un momento por el laburo, hizo que el cuerpo me dijera “si no parás, yo te voy a ayudar a parar” y me ubicó con ataques de pánico. Por mandato interno de tener que ganar más guita, de tener que laburar como un loco, de forma casi patológica, el cuerpo me frenó. Pero sin dudas fueron los afectos los que te hacen salir de ahí. Mirás para el costado y ves que hay un montón de gente que te quiere y decís “tengo que frenar”.

-En los últimos tres años has logrado grandes sucesos profesionales, sin embargo, se te ve como un tipo normal, algo que te dicen mucho. ¿Creés que el hecho de haber sido criado sin lujos, como contás en tu especial, sirvió para mantenerte con los pies en la tierra?

-Sí. Cuando me mencionan esto, que lo agradezco, yo no lo siento como una virtud porque no debería ser una virtud. Por supuesto que mi vida cambió, soy consciente de eso, me va muy bien, vivo mucho mejor de lo que me hubiese imaginado, con un montón de tranquilidades y demás. Pero sin dudas, si fuera un mérito, es por la base que hay en mi casa y con todos mis afectos. Mis viejos ya me hubiesen bajado de un hondazo a los 17 si hubieran sentido que yo me estaba creyendo mil. Sé lo que soy y también sé lo que no soy. Sé que lo que hago arriba del escenario es muy bueno pero también sé qué tengo mil millones de carencias artísticas.

-¿Qué dice tu papá, “el intenso”, de que lo vas a hacer famoso en todo el mundo?

-¡Bien! Él dice que es todo mentira pero todos sabemos que es verdad todo lo que cuento (risas).

Una cajita de magia que no pidió fue el regalo que papá noel le dio de niño y que terminó torciendo un poco el rumbo de su vida y obra

-¿Este es el broche de oro para “Serendipia” o va a volver?

-Va a volver. Pude hacer dos funciones de las cuatro que tenía programadas en el verano, en Carlos Paz. Dos quedaron truncas. Nos faltan dos en Capital que en algún momento se harán y después seguramente haremos alguna gira para despedir el espectáculo por Argentina, Chile, México y Europa, muy probablemente.

-¿Cuánto extrañas al público en vivo?

-Mil. No sé cuál es la escala pero extraño mucho, mucho estar en vivo.

-¿Creés que se podría estar haciendo ahora teatro de manera responsable y cuidada?

-Yo tengo una dualidad: nosotros teníamos fecha para el 22 y 23 de mayo que se suponía que tal vez la cuarentena se terminaba y yo decidí darla de baja aún teniendo muchas entradas vendidas, casi lleno. Primero porque no quería especular con esto de que se reprograma o no se reprograma, devolvemos o no devolvemos. Decidí darla de baja y cuando se pueda hacer, lo haremos. Yo creo que el teatro es un lugar seguro pero también que estén cerrados otros lugares, que también son seguros, me hace pensar en por qué deberíamos abrir los teatros. Tengo ahí una dualidad. Creo que lo que hay que hacer hoy es cuidarse. Lamentablemente, a nadie le gusta, y todos estamos de culo porque nos pega en el corazón, en la cabeza, en los afectos, pero creo que es eso: nos tocó esta y ya va a pasar.

-¿Cuál fue o está siendo el gran aprendizaje que te está dejando la pandemia?

-Parar. Que si bien no paré a cero, pero pude disfrutar mucho más, ocuparme en muchos momentos de mí y solamente de mí y nadie más. Ni para trabajar. Hacer cosas para mí. Y esto que creo que nos demostró a todos: si yo me mando una cagada, si ando sin barbijo, no solo me estoy perjudicando yo, sino a un montonazo de gente más. Esta cuestión medio de “Avatar”, que todos estamos conectados con todos. Creo que ese ha sido el gran aprendizaje que nos está dando la pandemia.