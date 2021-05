Diego Ramos, enfurecido con Ivana Nadal: "Sos una gran irrespetuosa"

Ivana Nadal fue noticia otra vez días atrás luego de asegurar en sus redes sociales que la pandemia del coronavirus no existe y que la gente "se muere como su murió siempre". Estas palabras enfurecieron a Diego Ramos, quien perdió a su padre por el coronavirus,

“Me gustaría tomar esto por el lado gracioso pero a mí, que se me murió mi papá por esto, que lo tuve que internar y no supe cuándo me iba a despedir, y que cuando me despedí no supe que esa iba a ser la última vez", comenzó indicando el actor en TV Nostra (América TV), donde trabaja como panelista.

"Te quiero decir Ivana que sos una gran maleducada y una gran irrespetuosa”, añadió en su descargo.

“Ojalá que nunca te pase para que no te enteres de la peor forma que esto realmente existe y que la gente sí se muere. Yo te lo tengo que decir en nombre de toda la gente a la que le faltó alguien. Y porque googlees tres boludeces, no podés hablar así”, concluyó.