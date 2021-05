Ale Sergi habló de su intensa relación con Andrea Rincón: "Perdí un poco el control de todo"

Ale Sergi, cantanta de "Miranda!", estuvo como invitado el sábado pasado a "PH: Podemos Hablar" (Telefé) y habló sobre la corta pero intensa relación que tuvo con Andrea Rincón años atrás.

“Perdí un poco del control de todo”, reconoció el cantante a Andy Kusnetzoff sobre aquella etapa. Y afirmó: “Tuve un perfil más público, de repente me empezaron a preguntar por mi vida personal y no estaba acostumbrado. Yo avanzaba como caballo y me daba cuenta de que las cosas se iban de control. Y más cuando soy fanático del control”.

Sergi aseguró que este desafío que le puso la vida “le vino bien” y que no se arrepiente de nada. “Fue como entregarme. Era como ‘me parece que estoy haciendo cualquiera, ya fue’. Después seguí adelante”, añadió.

El conductor quiso saber si durante esa etapa, además de problemas de control, tuvo dificultad para controlar los “excesos”, en alusión a las adicciones. “Los excesos siempre los controlé, no tuve grandes problemas con eso. Pero yo estaba acostumbrado que me hablaran de la música, no de mi vida privada. Medio que me entregué a la situación, pero se me fue re de las manos mal”, precisó.

A pesar de que ya pasaron siete años, el líder de "Miranda!" asegura que aún le cuesta hablar del tema: “Para mí es un montón contar esto en televisión. En terapia me van a dar un año libre”.