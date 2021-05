El amor maduro en los tiempos del Covid

Domingo Moscato (82), y María Teresa Dakak (78), esperaban sentados, agarrados de la mano, en un centro vacunatorio de la ciudad de Rosario esperando ser llamados para aplicarse la vacuna contra el Covid. El amor de toda una vida se mantenía allí, inalterable, aun en tiempos de pandemia. A alguien le llamó la atención la romántica armonía de esa pareja mayor y los retrató, subió la foto a las redes, y la imagen de amor, en pocas horas y aun en días subsiguientes, estalló. Miles y miles de “me gusta” recorrieron el país a partir de la singular postal de amor y solidaridad en medio del frio, viralizándose por todo el país a través de portales y redes sociales.

A través de Twitter, por caso, numerosos usuarios expresaron su admiración y no dudaron en calificar a la foto como “una postal de amor, esperanza y solidaridad”. “¿Qué me van a hablar de amor?”, tuiteó otra usuaria, así como otra mujer publicó en esa misma red social que la foto la “hizo lagrimear”. “¡No hay distanciamiento social ni pandemia que pueda con el amor! ¡Eso es vida!, añadió otra.

Hoy, en tanto, ni los días transcurridos desde que fueron vacunados ni el eco social y mediático que obtuvieron sus manos tomadas prodigándose templanza en la espera, sacan del asombro a Domingo y María Teresa, quienes, aun asombrados, aseguran que “si nuestra foto causó tantas cosas lindas en la gente, al mundo le debe estar faltando un poco de romanticismo”.

Ellos se definen como “una pareja de novios que lleva más de 47 años juntos. No entendemos el porqué de tanto asombro, si el amor vence todo, hasta al virus”.

“Nosotros estamos casados pero vivimos como novios hasta el día de hoy porque uno puede tener rencillas pero si hay amor, todo se reconcilia”, reflexiona Domingo, mientras María Teresa reconoce que “somos inseparables, compartimos todo lo que podemos y nos ayudamos mutuamente desde que nos conocimos”.

“¡No hay distanciamiento social ni pandemia que pueda con el amor! ¡Eso es vida!”

Domingo relata que fue una sobrina del matrimonio la que realizó el trámite para la vacunación de ambos, ya que él no estaba muy seguro de ser inoculado. “Son esas locuras que uno tiene -reconoce-, no quería vacunarme, pero mi sobrina, que es la que sabe, me dijo que tenía que hacerlo y lo hice”.

Ambos agradecieron a los médicos y voluntarios que los recibieron, “que fueron todos muy amables y muy profesionales; estaremos siempre agradecidos y es un orgullo lo bien que nos trataron. Ahora celebramos estar inmunizados -la primera dosis de la Sputnik, esperan por la segunda-, ya que es una preocupación menos, sobre todo para nuestra sobrina que nos pedía que fuéramos a vacunarnos”.

“No sé por qué ha causado alboroto una foto en la que me veo aferrado a mi esposa”

Y acerca del revuelo generado por la imagen de ambos, Domingo confiesa que “no sé por qué ha causado tanto alboroto una foto en la que me veo aferrado a mi esposa. Me dicen que hasta la han subido a las redes que hay ahora, que la vio mucha gente y que generó mucha ternura, porque la verdad es que no entiendo mucho de eso de las redes”.

María Teresa es descendiente de sirio libaneses, y de aquellas raíces provino su pasión por destacarse como odalisca en su juventud. “Yo me dedicaba al baile, cantaba en coros y tocaba piano y guitarra, el arte era mi esencia”, rememora.

Domingo, en tanto, también se dedicó al arte en sus años mozos, cuando tocaba el bandoneón y hasta llegó a tener su propia orquesta. “Dicen que era bueno -suelta-. Yo no te puedo decir. Sería pedantería”.

Domingo y María Teresa hace 47 años que están juntos, se conocieron gracias a una amiga en común que los presentó en una fiesta de la aseguradora en la que él trabajaba, y ella sufrió hace tiempo un problema de salud que comprometió su movilidad y hoy pasa mucho tiempo en cama. “Fue todo un triunfo levantarla y llevarla a vacunarse”, cuenta Domingo, quien asegura que “nunca conseguí ni diez minutos en una radio con la orquesta y ahora una foto hace que me llamen todos. Si nuestra foto causó tantas cosas lindas en la gente, al mundo le debe estar faltando un poco de romanticismo”.

Novios y amantes

Domingo cuenta, finalmente, como fue el “detrás de escena” de la foto. Ocurrió que durante la espera para la vacunación, María Teresa le tendió la mano “como siempre hace”, y al rato una de las trabajadoras del lugar se detuvo ante ellos y les dijo “parecen novios así con las manos aferradas”. Domingo no esquivó la observación y dijo que esa es la clave para llevarse bien en el matrimonio, “de noche somos amantes y de día, novios”, dice entre carcajadas.