Bioquímicos de la Región piden que en CABA no vendan testeos

Desde el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Buenos Aires, zonal 12 (que incluye a La Plata), pidieron la ciudad Autónoma de Buenos Aires se expida sobre la venta de test rápidos de Covid-19 en farmacias, tal cual sucedió en la provincia de Buenos Aires donde fue prohibido, para evitar “un circuito ilegal” en territorio bonaerense.

“Lo que faltaría a nuestro gusto es que la ciudad de Buenos Airees se expida para evitar este problema, el salto de la General Paz para comprar los reactivos y que tal vez se genere un circuito ilegal dentro de la Provincia”, dijo Pedro Brignoles, titular del colegio profesional.

En tanto, el titular de los bioquímicos de nuestra región resaltó la rápida resolución que sacó el Ministerio de Salud Bonaerense por este tema. “En 15 días sacó una resolución y para nosotros es un tema terminado. Es por una marca de test específico, pero tenemos ese problema de Capital”, explicó.

Brignoles también se refirió a que biólogos, biotecnológicos y hasta médicos firman estos resultados (para detectar el covid-19) que están considerados como laboratorios clínicos.

“Es un tema que ya se viene trabajando desde el año pasado. Nosotros, y el resto de los zonales del colegio, trabajamos bastante en estos casos. Son bastantes comunes, especialmente en el interior”, indicó.

“Primero se los trata de ubicar con el profesional y decirles que lo que están haciendo no corresponde, que no tienen incumbencias. Muchas veces no saben que no lo pueden hacer. La última instancia es hacer la denuncia penal”, añadió.

En ese marco, no dudó en afirmar que “si la gente tiene duda que consulte con el bioquímicos de confianza. Es lo mejor”.

La posición pública del colegio de Bioquìmicos zona 12 (que integra La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena, Punta Indio, Chascomús, General Paz y Monte) se suma a las expresiones de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires (FABA), desde donde pidieron también que se p rohíba la venta de testeos rápidos en farmacias, medida que fue adoptada por varias provincias del país.

Los bioquímicos plantean que “los testeos que se venden en farmacias no son autogestivos y necesitan una supervisión y seguimiento de un profesional capacitado”.

“Requiere una evaluación preanalítica, hacer un hisopado nasal que de ninguna manera es recomendable para una persona sin experiencia y necesita interpretación de resultado. Este test es no se lo puede hacer cualquier persona. Es para sintomáticos o para aquellas personas que tuvieron contacto directo con un infectado 72 horas antes”, indicaron desde FABA

También se remarcó que “hay que tener cuidado con el manejo de estos residuos patológicos, ya que no es para tirarlo con desechos comunes, sino que requiere un tratamiento adecuado” y agregó: “el procedimiento de testeo requiere una carga al sistema de información oficial Sisa, porque en caso de ser positivo debe haber un seguimiento del paciente y sus contactos directos para que se adopte la medida sanitaria pertinente”.

El sector farmacéutico planteó que “la venta de los testeos había sido habilitada por la Anmat y que en las farmacias se pueden vender insumos de toda variedad, para eso estamos habilitados. A quienes compraron los testeos les pedimos siempre que consulten con el profesional apropiado. En nuestras farmacias vendemos hilo para suturar y no suturamos”. Entendieron que “era una forma más de colaborar para intensificar los testeos”.