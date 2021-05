Alberto F. a gobernadores: “Siento que no fui escuchado y advertí que esto podía venir”

“Siento que no fui escuchado y advertí que esto podía venir. Hubo municipios y provincias que mantuvieron todo abierto en las últimas semanas y eso nos pasa porque Argentina es un país federal. Pero el Covid-19 no ha leído la Constitución Argentina y afecta a todos por igual”. De esa manera, el presidente, Alberto Fernández, se refirió este fin de semana al agravamiento de la crisis sanitaria en el país y, de paso, envió un mensaje a los gobernadores que “no” lo escucharon: “No puede haber 24 planes distintos para enfrentar la pandemia”, advirtió.

Durante una entrevista televisiva, el jefe de Estado contó además que analizó la experiencia europea en cuanto al manejo del virus y recordó lo que le dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien le señaló que cuando “al virus se le da un metro de distancia, no se lo alcanza más”.

También se refirió a su decisión de suspender las clases presenciales, al sostener que desde marzo “los contagios aumentaron en un 110 por ciento” y, aunque defendió que “los chicos necesitan estar en las aulas”, advirtió que “no podemos poner en riesgo a la gente. Tenemos que evitar los contagios”.

En otro orden, deslindó en los gobernadores la responsabilidad de haber habilitado el turismo interno durante Semana Santa: “Entiendo lo importante que puede ser el turismo para Bariloche, Jujuy, o Misiones. Dijimos que eso no era bueno (por la circulación de turistas). Tomé medidas estrictas para inducir a a que me siguieran. Si no lo hacen, no tengo solución”, disparó.

Sobre las nuevas restricciones, Fernández dijo que se aplicará “la estrategia del martillazo”, lo que le permitirá al Gobierno “barajar y dar de nuevo” para ganar tiempo con los sistemas de salud y cortar los contagios.

Para Fernández, la Argentina “está mejor que muchos países” en materia de aplicación y distribución de dosis contra el coronavirus, aunque admitió que “nos costó conseguir vacunas como al resto de los países. Nos sucedió lo mismo que a España o Francia. Y eso fue porque hubo incumplimientos de los contratos por parte de las empresas que producen las vacunas”.

El Presidente se refirió también a otros temas de la política y la economía nacional.

Por ejemplo, dijo que ya “está decidido” que las tarifas tendrán un solo aumento del 9 por ciento durante este año, dando por terminada la interna oficialista que se produjo en torno a la salida del subsecretario de Energía Federico Basualdo, finalmente no concretada.

Habló además de la inflación y en ese punto se despachó contra los empresarios “que nunca quieren perder la oportunidad y consideran que siempre es su momento” de aumentar los precios.

Alberto Fernández se refirió además a la polémica en torno a la reforma del Ministerio Público Fiscal y ratificó la postulación de Daniel Rafecas para el cargo de Procurador.

En ese sentido, el mandatario aseguró que “sigue siendo” su “candidato” y apuntó que “si hoy no tenemos” una persona al frente de la Procuración General de la Nación con acuerdo del Senado se debe “a las presiones que ejerció el macrismo para que la exprocuradora Alejandra Gils Carbó renunciara al cargo”.