Las duras restricciones de Toronto: hace un año que los restaurantes no pueden recibir clientes

Los restaurantes de Toronto han estado cerrados a los comensales durante más de 360 ​​días desde el inicio de la pandemia, lo que le ha dado a la ciudad una de las prohibiciones de comer en interiores más largas del mundo.

"Haría cualquier cosa solo por sentarme en un restaurante en este momento. Ni siquiera importa lo que coma o beba. La última vez que sucedió fue a principios de octubre, así que ya no soy quisquilloso", dice Ariel Teplitsky. , un escritor de cultura en la ciudad, en diálogo con la BBC.

"Dame un asiento de plástico en un patio de comida rápida y una hamburguesa mediocre, y hasta podría llorar", añadió.

La ciudad, que con una población de tres millones es la más grande de Canadá, fue sometida a una orden provincial de emergencia de quedarse en casa el 8 de abril de este año, ya que el país superó a los Estados Unidos en nuevos casos por millón.

La orden se ha prorrogado hasta al menos el 2 de junio. Antes de eso, la ciudad estaba bajo algún tipo de bloqueo desde el 10 de octubre, cuando la segunda ola (y luego la tercera ola) comenzó a golpear.

En total, no ha podido sentarse a comer en un restaurante de Toronto durante poco más de 360 ​​días. Compare eso con París (más de 260 días), Londres (259 días) o Hong Kong (2 días).

El bloqueo de Toronto se ha prolongado a medida que los casos de Covid continuaron aumentando este invierno. A diferencia de su vecino del sur, Canadá no tenía un suministro de vacunas sólido para sofocar los efectos de las variantes, lo que llevó a una tercera ola viciosa.

Aunque se cerraron muchas empresas, continuaron ocurriendo brotes en escuelas y lugares de trabajo esenciales.

Jen Agg, propietaria de varios restaurantes en la ciudad, no se anda con rodeos: dice que el último año ha sido un desastre (pero usa un lenguaje más fuerte).

Si bien apoya absolutamente los bloqueos para proteger la salud pública, cree que la forma en que se implementaron en Toronto, cuando se combinó con el lento lanzamiento de vacunas en el país, contribuyó a la tercera ola de la ciudad.

Si bien se han cerrado miles de pequeñas empresas independientes, muchos lugares de trabajo grandes, incluidas fábricas y almacenes, han permanecido abiertos y se han convertido en una fuente de brotes.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, ha sido criticado por muchos por ignorar las llamadas de los expertos para proporcionar licencia por enfermedad pagada para que las personas puedan quedarse en casa y hacerse la prueba si tenían síntomas. La provincia finalmente acordó ordenar tres días de licencia de emergencia pagada en abril.

Si la provincia hubiera instituido cierres más estrictos antes y hubiera pagado a las personas enfermas para que faltasen al trabajo, Agg cree que la ciudad no se habría visto tan afectada esta primavera.

"No necesitamos estar aquí", dice. "Este tipo de cierres a medias no sirven de mucho, porque en realidad no protegen a las personas", añadió.

Cuando la provincia decidió reabrir los patios en marzo, a pesar de aumentar el número de casos, la Sra. Agg se negó a hacerlo. "Los números eran tan disparatados que se sentía como una decisión ridícula", precisó.

Dos semanas después, y con apenas 24 horas de anticipación, la provincia anunció la orden de quedarse en casa, lo que enfureció a muchos otros dueños de restaurantes que habían gastado dinero para reabrir cenas al aire libre.