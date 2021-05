El Servicio Penitenciario Federal niega que esté cerrado el ingreso a presos porteños

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) rechazó las versiones que indican que está cerrado el ingreso a sus unidades de presos que provienen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y aseguró que desde abril del año pasado recibió casi 4.000 detenidos nuevos, respetando el protocolo especialmente diseñado para evitar contagios de coronavirus.

En un comunicado de prensa, María Laura Garrigós de Rébori, subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del SPF, indicó ayer por la tarde que el servicio “cumple con su tarea” y negó que las dependencias de CABA estén colapsadas por la gran cantidad de ingresos y porque no se recibe a las personas que deben alojar.

“El Servicio Penitenciario Federal ha dado cabal cumplimiento, en la medida de sus posibilidades, a las responsabilidades que le competen”, afirmó Garrigós de Rébori, quien aseguró que desde que asumió en el cargo “no se ha interrumpido el ingreso de personas detenidas en el ámbito de la CABA”.

Según la funcionaria, el ingreso de personas se realiza “siempre conforme a lo solicitado por las autoridades de esa jurisdicción y de acuerdo a la cantidad de plazas de aislamiento, para respetar el protocolo especialmente diseñado en función del Covid” ya que “se trata de que las personas ingresantes no contagien al resto de las personas privadas de libertad”.

ocho complejos

El Servicio Penitenciario Federal cuenta con 8 complejos y 27 unidades distribuidas en 13 provincias de la República Argentina.

De acuerdo al comunicado, desde abril de 2020 hasta hoy el Servicio Penitenciario Federal recibió 3.979 personas, de ellas 3.369 fueron remitidas por la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 610 restantes por las demás fuerzas de seguridad.

El Servicio Penitenciario Federal salió a responder en le marco de una polémica derivada de información contenida en una nota de un matutino porteño. Esas expresiones, se respondió “son inexactas, no citan fuente, ni están firmadas. No alcanzan para cambiar la realidad de los hechos, no reflejan los números, ni empañan la vocación de cuidado que guía el trabajo de los miembros del Servicio Penitenciario Federal”, indicó el comunicado oficial.

Garrigós de Rébori cuestionó también que “el gobierno de Mauricio Macri impulsó la reforma a la ley de flagrancia, sin reforzar las plazas de aislamiento y con el único objetivo de lograr un golpe de efecto con su policía de CABA”.

Según se indicó, desde abril de 2020 ingresaron 3.679 personas remitidas por la Ciudad

“Es por ello que detienen a personas sin tener en cuenta criterios razonables de política criminal”, sostuvo la funcionaria que consideró que “las consecuencias están a la vista: no hay cárceles para alojar tanto efectismo punicionista”.

En tanto, Garrigós de Rébori explicó que “la posibilidad de recibir personas detenidas depende de la cantidad de plazas autorizadas por los diferentes jueces que han fijado los cupos de las respectivas unidades carcelarias” y que el SPF “no puede controlar la cantidad de personas detenidas ni de personas liberadas”.

Por último, la funcionaria ratificó su “preocupación” y la del actual gobierno del presidente Alberto Fernández “por el cuidado de las personas privadas de libertad” y señaló que “las autoridades nacionales han puesto a disposición los recursos necesarios para ello y se notan avances y mejorías que destacan los organismos de control”.