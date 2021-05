La historia del peluquero platense que salió a la Ruta 40 con el tanque lleno y 1000 pesos: llegó hasta Ushuaia

El primer día del año Fabián Cueli brindó con sus hijos en La Plata y al día siguiente se lanzó de lleno a vivir una verdadera aventura "de locos": recorrer la ruta 40 hacia el sur, sin mapa ni planes en manos pero con el objetivo firme de traspasar los límites de esta columna vertebral del país y llegar hasta el Fin del Mundo. Lo hizo en compañía de su moto y con un set de tijeras que asió de su peluquería en Los Hornos y que le permitieron solventar los gastos que surgieron en la travesía. En diálogo con este medio rescató los paisajes inolvidables que descubrió en su periplo, las experiencias más ricas y sobre todo "el calor humano" que recibió en cada pueblo que le brindó cobijo y ayuda en los momentos que más lo necesitó. Ahora en su casa, mientras la pandemia continúa imponiendo una vida rígida de aislamiento, este vecino de 45 años y con tres hijos pequeños ya comenzó a pensar en completar el tramo norteño de La 40 y dejarse llevar nuevamente por el destino. Con esa proyección se encuentra otra vez en campaña para hacer rugir el motor y saldar la otra parte de su sueño.

En el periplo que dio inicio ni bien comenzó el año, recorrió Córdoba, San Luis y parte de Mendoza, donde emprendió el trayecto grande hasta el sur pasando por maravillosos lugares como el tramo de Los Siete Lagos, Calafate y Río Gallegos hasta llegar al punto final de la Ruta 40 (si es que verdaderamente lo tiene). Y desde ahí llegó a Ushuaia que era la meta principal del recorrido. "Salí con 1000 pesos y el tanque lleno de la moto y realicé la primera parada en Colón, Provincia de Buenos Aires con millones de dudas. Entonces empecé a hacer algunos cortes de pelos y me di cuenta de que podía...", dijo. "Y así, cortando el pelo, recorriendo los pueblos, llegué a Ushuaia en un viaje inolvidable y mágico", comentó.

El viaje dejó varias huellas en su mente, entre estas, la celebración de su cumpleaños el 13 de febrero a orillas del balneario Rada Tilly, en cercanías de Comodoro Rivadavia. "Estaba comiendo atún y una pareja que escuchó que cumplía años se acercó y me trajo unas hamburguesas", recordó.

Entre las anécdotas más emocionantes recuerda su llegada a Calafate, donde fue recibido por una radio local y hasta le dieron alojamiento en un hostel. "A medida que vas recorriendo la Ruta 40, la gente se va enterando de lo que vos hacés. Mi mamá me dijo que que había salido algo en TN y no de di cuenta. Pero la Ruta 40 tiene esa magia de que se va corriendo la bola cuando alguien hace algo. La travesía se hizo llamativa y así aparecí en un programa de radio en Calafate".

"Mi idea era conocer los glaciares, era un sueño a cumplir. En un momento estaba sentado en una estación de servicio tomando mate y se me acercó un hombre y me preguntó si era 'Fabián el viajero'. Entonces me llevó a la radio de Calafate, donde me hicieron varias notas en vivo. Luego parecí en la televisión local. Yo venía acampando al aire libre y la gente de la radio me consiguió un hostel donde pude comer, bañarme y descansar para seguir", recordó.

Agradecido por la hospitalidad, recordó que "hasta llegué a dormir al lado de un motor de avión en un museo en un 'museo a la gorra' en San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis". "Un lugar hermoso y a cargo de una persona muy solidaria y amable, amigo en su momento del Flaco Spinetta, con quien llegó a vivir en alguna estadía", definió.

Tras recorrer montañas, glaciares, playas y otras tantas maravillas que sólo ofrece la Ruta 40, Fabián contó que "lo más valioso es el calor humano" porque la gente en los pueblos te muestra que "no todo está perdido, hay gente que vale la pena". "En estas ciudades grandes el individualismo predomina por una cuestión de necesidad, más con el momento que estamos pasando con la pandemia. Y en este viaje me encontré con gente aferrada a sus principios, que se maneja en círculos de familias y comunitarios, como me pasó en La Carlota (Córdoba), en Bajos Caracoles (Chubut), en Butarranquel (Neuquén) en donde un grupo de policías juntó comida y ayudó a equiparme. En Ushuaia me encontré con Diego y María Silvina, a quienes conocía de la escuela primaria; ellos me recibieron en su casa".

En la ciudad fueguina, que era el objetivo primigenio, llegó a recorrer lugares emblemáticos como "Playa Grande y el kilómetro 0 de la ruta 3", además de realizar algunos recorridos en una balsa. Allí como en todo el viaje, dijo, "corté mucho el pelo para bancarme".

A bordo de su moto, este platense aventurero recorrió unos 8831 kilómetros. Su secreto para vivir experiencias inolvidables fue lanzarse a la ruta despojándose de toda posibilidad de armar un programa o mapeo de viaje. Eso le permitió conocer lugares, personas y pueblos que no conocía. Sobre esa filosofía de viaje dijo que "lo mejor es que la vida te sorprenda porque cuando uno está programado no tenes sorpresa, y en este país detrás de cada montaña pasa algo, pasan cosas inolvidables". Destacó que "lo que más me sorprendió fue el factor humano, o estar sentado detrás de una montaña y que se te acerque un zorro o cualquier animal y le convides un huevo duro, o que te festejen el cumpleaños en Rada Tilly con hamburguesas que te preparan personas que no te conocen y que se enteraron que era tu cumpleaños, o tomar un whisky con hielo de glaciar, entre otras miles de historias que viví".

En cuanto a la proyección de completar el tramo norte de La 40. sostuvo que esta vez la idea es hacer un recorrido en menos tiempo "porque la verdad es que también extrañe mucho a mis hijos". Dado los gastos que le impuso el viaje, sobre todo en combustible, sostuvo que "ojalá que pueda surgir algún auspiciante (contacto: https://www.youtube.com/channel/UCFUpj6dx7bEC_KsqPweV4vQ) para darme una mano en ese sentido, o con repuestos para la moto, o bien con un drone o computadora para poder seguir mostrándole a la gente los lugares que voy recorriendo y las experiencias que van surgiendo". "Esta segundo viaje lo haré en septiembre si es que esta situación de la pandemia lo permite", aseguró sobre su próximo proyecto.