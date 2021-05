Hartos: Cabak, con un pie fuera de “Polémica en el Bar”

Las actitudes de Horacio Cabak para con el programa donde trabaja, “Polémica en el Bar” siguen generando tensión. Tras negarse a hablar de su separación cuando era tema de interés casi nacional y luego de romper el silencio en un programa de otro canal, el ex modelo rubio se enfureció porque Flavio Azzaro, compañero del envío, lo criticó en “Intrusos” por su proceder. Ante esto, Cabak habría condicionado su presencia a la ausencia Azzaro. “Están un poco cansados de Cabak. Por no decir hartos. No lo aguantan más... Hoy tiene muchas chances de no estar más”, dijo ayer Yanina Latorre en “Los Ángeles de la Mañana”.