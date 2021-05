Tres meses sin teléfono fijo, una queja repetida en la calle 520 entre 117 y 118

Una vecina de la Ciudad denunció que hace tres meses se encuentra sin el servicio telefónico de línea tras un desperfecto provocado en las líneas instaladas por la empresa de telefonía. “Soy Mónica, de la calle 520, entre 117 y 118 de Tolosa. Hoy se cumplen 3 meses que no tengo ni teléfono, ni internet y la empresa no se hace cargo de nada. Pero las boletas siguen llegando. Es una vergüenza. Hoy pagué $ 2.200 de un servicio que no tengo”, expresó.