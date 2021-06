"ADN extraterrestre", el extraño caso del que hablan los científicos

El sitio The Conversation sostiene que el lenguaje de la vida se escribe con un código de cuatro letras: A, G, C y T. Dichas letras son las abreviaturas de adenina, guanina, citosina y timina. En la doble hélice de ADN se aparean las bases, G con C y A con T.

Pese a ello, según publicaciones de las prestigiosas revistas científicas Science y Nature Communications, existe un camino alternativo al que los expertos denominaron “ADN extraterrestre”. Al respecto, las publicaciones científicas sostienen que algunos virus que infectan bacterias utilizan un alfabeto genético diferente al código utilizado por la gran mayoría de los organismos vivos.

Lo cierto es que en el ámbito de la biología pareciera que siempre se pueden encontrar excepciones a las reglas consolidadas y esto sería un caso paradigmático en este sentido. Y una de las modificaciones que existen en el ADN es el llamado “ADN-Z” o “ADN extraterrestre”.

The Conversation explica que la letra Z hace referencia a la 2-aminoadenina que es un compuesto que se encuentra en la naturaleza y que proviene de restos de meteoritos. Hasta el momento nunca se había descrito como parte de un organismo pero los nuevos descubrimientos parecieran marcar una nueva dirección. Por esa razón comenzaron a llamar a este nuevo tipo de ADN como "ADN extraterrestre".

Si bien recién se está empezando a discutir si los fagos que contienen Z en su ADN son nuevas formas de vida, lo cierto es que prometen generar debates complejos dentro de la comunidad científica. Por ejemplo, aún sigue abierta la discusión sobre si los virus son seres vivos o no.

En rigor, son pocas las dudas que se plantean acerca de que esta nueva codificación genética existe y el descubrimiento podría generar impacto incluso en la búsqueda de vida en otros planetas.