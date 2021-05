Bares y restaurantes de Mar del Plata atenderán hasta las 23 y con gente dentro del local

Mar del Plata pasó hoy a Fase 2 y pese a que habrá mayores restricciones el sector gastronómico de esa localidad balnearia advirtió que no acatarán las medidas. Según amenazaron, desde hoy habilitarán sus locales como en fase 3, por lo que abrirán hasta las 23, con clientes adentro y aforo reducido.

Los representantes del sector sostuvieron que abrirán las puertas de los locales para recibir clientes y que hay cierta uniformidad en el criterio y la gran mayoría no acatará las medidas de prohibición. Cabe destacar que la Fase 2 -la misma que rige en La Plata- sólo permite desarrollar la actividad con delivery, take away, mientras que para recibir clientes únicamente se permitirán mesas afuera. Es por eso que aseguran que “es inviable en esta época del año”, donde las bajas temperaturas pegan con fuerza.

El empresario local Juan Rodríguez dijo que “ayudamos hasta el 30 (ayer domingo) y no podemos hacerlo más. No hay más hilo en el carretel. La postura no es sólo de la gastronomía sino de toda la ciudad que decidió salir a trabajar“. En ese sentido dijo que permitirán el ingreso de clientes con un aforo del 40% mientras que los locales permanecerán abiertos hasta las 23, como lo hacían antes del inicio del confinamiento decretado por el Gobierno nacional. “Somos muchos los que vamos a abrir porque ya no podemos aguantar más cerrados”, manifestó Rodríguez.

Por otro lado, responsables de los bares ya adelantaron que se unirán a la movida, por lo que sostuvieron que abrirán sus puertas y permitirán el ingreso de clientes.