Buscaban a un ladrón y encontraron a un prófugo

Tras una serie de diligencias referidas a un asalto a mano armada registrado el 11 de abril en una estación de servicio situada en 137 y 38, los investigadores policiales concluyeron en que el ladrón podría estar cerca y obtuvieron así allanamientos en viviendas situadas en la zona de “La Palmera”, pero algo no funcionó como se esperaba porque el apuntado no estaba. Eso sí, no se volvieron a la seccional con las manos vacías: llevaron esposado a la Subcomisaría de La Unión al “ 3D” un joven de 18 años a quien la Justicia buscaba desde hace 7 meses por otro robo.

Según informó una fuente del caso, el sospechoso fue interceptado cuando se concretó uno de los registros, en una casa situada en inmediaciones de 36 bis entre 150 y 151.

En esa vivienda se calculaba que podía estar “Lolo”, el hombre investigado por el asalto a mano armada al playero de la estación de servicio, pero en su lugar se encontraron con “3 D” o “3 Dedos”, a quien se investiga por un asalto a mano armada ocurrido varios meses atrás.

La fuente indicó que en el otro punto señalado para un allanamiento, la casa de un familiar de “Lolo”, se incautaron dos cartuchos calibre 32.