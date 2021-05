Le cancelaron el turno para recibir la vacuna y dice que no recibió el aviso

El mensaje cayó como un baldazo de agua helada para Roberto González y su familia. El vecino de Villa Elisa tiene 68 años, es diabético y tiene problemas respiratorios por su condición de fumador crónico. Esperaba ser vacunado cuánto antes contra el Covid, pero “Su turno fue cancelado”, dice el mensaje que le enviaron desde el sistema de vacunación que está en marcha en nuestra ciudad. González y sus hijos aseguran que nunca recibieron un llamado telefónico, o un mensaje vía WhatsApp o por la aplicación Vacunate. Desde la Región sanitaria XI indicaron que “quizás hubo un error al cargar los datos o no se fijaron en la carpeta de spam del correo electrónico. De todos modos, hay una solución posible para este y otros casos similares.

González indicó que “como no me llevo bien con la tecnología me anotaron mis hijos, a fines de marzo pasado. Jamás recibí un mensaje sobre la posta vacunatoria a la que tenía que ir, por lo tanto me llama la atención que aparezca como cancelado mi turno. Es rarísimo, pero se que pasó algo similar a otras personas”,

Los hijos indicaron a este diario que “como primera alternativa de mensaje incluimos el teléfono de mi papá y luego como alternativa un correo electrónico. En ninguno de los casos recibimos mensajes. El mail lo revisamos todos los días, en la bandeja de entrada, correos no deseados y spam. Y mi papá todos los días está pendiente del teléfono para recibir el mensaje. No sabemos qué pasó, pero no le hizo bien recibir ese mensaje en el teléfono. Según pudo saber este diario, el mensaje que recibió dice que el turno, ahora cancelado, estaba previsto para el 19 de abril en el Hipódromo local, a las 12”.

En tanto, desde la Región Sanitaria XI -que incluye a nuestra ciudad-, informaron que “quizás hubo un error en la carga de datos de la persona a vacunar y se envió a un destinatario equivocado. Lo raro es que si llegó el turno cancelado, tendría que haber recibido el anterior. De todos modos, quienes tienen esta situación pueden ser vacunados porque hay alternativas de solución”.

Entre esas vías se menciona la posibilidad de volver a pedir el turno a través de la aplicación Vacunate o la página web por la que se ingresa a través del Renaper y ahí se puedevolver a intentar. O bien, se puede ir a la posta vacunatoria asignada en el turno y realizar la consulta correspondiente para ser vacunado en ese lugar. Hay un plazo estimado de quince días, una vez vencido el turno”.

“Ante la posibilidad de que muchos/as adultos/as mayores no hayan revisado la aplicación Vacunate PBA, el mail o la web de la campaña donde aparece la asignación de turnos, la Provincia tomó la decisión de aplicarla aun cuando el turno se encuentre vencido. La persona que se encuentre en esa situación sólo tendrá que concurrir al vacunatorio que se le había asignado con DNI y mostrar su turno en el teléfono o impreso”, explicaron.

“La intención del gobierno provincial es que las personas que corren mayor riesgo de desarrollar cuadros graves y mortales de la enfermedad se encuentren protegidas con las vacunas disponibles”, agregaron.