Ensenada: "No puede ser que en medio de la pandemia se nos acuse de que matamos pacientes"

Luego del anuncio del cierre por tiempo indeterminado de una clínica de Ensenada el personal sanitario se manifestó esta mañana para defenderse de las acusaciones luego de que un grupo de personas, que se identificaron como familiares de pacientes fallecidos en dicho lugar, realizaran una efusiva protesta en donde pidieron “justicia”.

Al igual que ayer, los trabajadores se movilizaron esta mañana y reiteraron que “no somos asesinos”. El nosocomio se encuentra ubicado en calle La Merced altura 383 y se convirtió en escenario de furia vecinal. Por dicho motivo las autoridades decidieron cerrarlo y comenzaron a trasladar a los pacientes.

Renzo Rodríguez, técnico de rayos del centro médico, dijo hoy que "hace dos días tuvimos incidentes en la clínica. Familiares de pacientes que fallecieron nos amenazaron, diciendo que les matamos a sus familiares. Así no podemos trabajar". En ese sentido aseguró que "el director nos dijo que no podía tener la clínica abierta porque no podía garantizar la seguridad".

Según contó Rodríguez "venimos a protestar para poder trabajar tranquilos. Todavía hay pacientes porque algunos fueron recién operados, por eso seguimos trabajando". Asimismo se quejó porque "no puede ser que en medio de la pandemia se nos acuse de que matamos pacientes. Encima de todo tenemos que sufrir la amenaza de los familiares. Acá pueden venir a buscar las historias clínicas".