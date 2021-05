Kicillof: “Comenzamos a solucionar los problemas de agua potable en Bahía Blanca”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció hoy que será ampliado el sistema de distribución de agua en varias ciudades de la provincia, en el marco de un proyecto que implicará una inversión de al menos 6.000 millones de pesos y la renovación de 100 kilómetros de cañería, entre otras tareas.



Kicillof adelantó la puesta en marcha de las obras durante una visita a Bahía Blanca, donde encabezó un acto en la planta Patagonia de la Empresa ABSA, al que asistieron también el ministro de Infraestructura provincial, Agustín Simone, y el intendente Héctor Gay.



"La realidad es que las obras que se tienen que hacer son tan costosas que exceden la capacidad financiera del municipio y de la provincia también; son inversiones muy grandes porque es una red que ha sido durante demasiado tiempo abandonada, que tiene problemas estructurales, en el volumen, pero también la distribución", explicó.



Los trabajos serán llevados adelante por la empresa Aguas Bonaerenses, tanto en Bahía Blanca como en los partidos de Coronel Rosales y Villarino, con una inversión de algo más de 6.000 millones de pesos, que tendrá aportes de la provincia y un crédito de la Corporación Andina de Fomento.



Según se indicó oficialmente, las obras permitirán mejorar la captación de agua, ampliar el sistema de distribución en forma estratégica para optimizar el abastecimiento en zonas y barrios, la renovación de más de 100 kilómetros de cañería de agua potable y readecuar pozos y estaciones de bombeo pertenecientes a ABSA.



"Creemos que el tema del agua no soportaba más manoseo", afirmó Kicillof y recordó que durante la gestión de su antecesora de Cambiemos, María Eugenia Vidal, "prometieron tantas veces solucionar el problema del agua", pero no lo hicieron.



Aseguró que su gestión tiene "grandes planes productivos y de desarrollo para Bahía Blanca que se ven limitados por el problema del agua".



"Es una de las preocupaciones en términos de transformación estructural de la provincia, una de las preocupaciones centrales, está bien arriba en la lista de prioridades", remarcó.



Detalló que si bien se trata de "obras largas", su Gobierno decidió encararlas "en un plan de corto, mediano y largo plazo".



"Esto es lo que estamos haciendo hoy y con la pandemia en el medio; se podrían haber dirigido (esos fondos) a hacer más hospitales, comprar respiradores, pero no, porque no podemos dejar a una región tan estratégica y tan importante como nuestra provincia de nuevo en la frustración", declaró Kicillof.



Durante su visita a Bahía Blanca, el gobernador además participó de la entrega de patrulleros de la policía bonaerense para la ciudad, entre otras actividades.