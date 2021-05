Rusia y Francia respaldan la liberación de patentes de las vacunas anti Covid

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su par de Rusia, Vladimir Putin, dieron su apoyo hoy a una exención global a la protección de patentes para las vacunas contra el coronavirus, planteada ayer públicamente por el presidente de EEUU, Joe Biden.

Macron dijo hoy en la inauguración del mayor centro de vacunación en París, en la Puerta de Versalles, que estaba "absolutamente a favor" de la campaña y que "evidentemente, debemos convertir esta vacuna en un bien público global".

Añadió, no obstante, que a corto plazo se debe dar prioridad "a la donación de dosis" y a "la producción en colaboración con los países más pobres".

Las declaraciones de Macron marcan un giro para Francia, que hasta ahora se había opuesto a tal medida, con el argumento de que desalentaría la innovación.

También afirmó que la Unión Europea (UE) está liderando el camino en donaciones de vacunas y pidió que Estados Unidos y Reino Unido también compartan más.

"Europa es el continente más generoso con el resto del mundo", habiendo exportado 45 millones de dosis, y expresó su esperanza de que "los británicos, los estadounidenses y otros lo sigan", informó la agencia de noticias francesa AFP.

Las palabras del mandatario llegan después que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijera más temprano que Bruselas estaba lista para discutir la propuesta respaldada por Estados Unidos, aunque sin respaldarla expresamente.

Hace tan solo dos semanas, Von der Leyen dijo al diario estadounidense The New York Times que no era "amiga de la liberación de patentes", argumentando que la industria farmacéutica debe ser recompensada por su innovación.

El giro estadounidense de ayer de apoyar el pedido global para la la liberación de las patentes, que sorprendió al mundo, fue saludada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que consideró "histórica" la postura.

"Felicito a Estados Unidos", tuiteó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien llamó a avanzar "todos juntos rápidamente, en solidaridad, para aprovechar el ingenio y el compromiso de los científicos que produjeron las vacunas contra la Covid-19 que salvan vidas".

Organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) hace meses venían realizando campañas para reclamar esta excepción, dada la peligrosidad y los crecientes niveles de mortalidad que están demostrando las últimas olas de la pandemia en América latina y también en Asia y Europa.