¡Atentos! Continúan las estafas a platenses que venden por internet: "Me dijeron que me habían transferido mal"

Las estafas virtuales no cesan y son cada vez más los platenses que son víctimas de las mismas. En las últimas horas quien casi pierde mucho dinero es Daniel, un vecino de nuestra ciudad que había puesto a la venta un termotanque por internet y casi le sacan los datos de su cuenta bancaria.

Tal como viene advirtiendo este diario, los estafadores han encontrado una maniobra para sacarle dinero a aquellos que están vendiendo algo para alguna de las tantas plataformas que existen: los contactan muy interesados por el producto y les aseguran que les enviaron más plata de la que correspondía.

"Hice una publicación en OLX de una venta de un termotanque a 13 mil pesos, por lo que me manda un WhatsApp un número de Capital diciendome que estaba interesado y si a la tarde lo podía pasar a buscar", comenzó relatando Daniel en diálogo con EL DÍA.

"Le contesto que sí, pero ala tarde empezó lo que iba a ser la estafa: antes de venir me dicen si puede hacer una transferencia. Luego me dice si me podía llamar porque la mujer se había equivocado y me había hecho una transferencia de 130 mil en lugar de 13 mil. Me quedo sorprendido, nunca me imaginé que me estafarian Siempre uno se siente con temor cuando va a comprar algo, no al vender", prosiguió.

Lejos de desconfiar, Daniel creía en lo que estaba sucediendo: "Luego el hombre me dice que ya había hecho el reclamo al banco y que si se podían comunicar conmigo los del banco. Al ratito me llaman los del banco y parecían de verdad que eran ellos por la propiedad que tenían al hablar. El que me llama me dice que de la única forma de que se le pueda devolver el dinero a la persona era que yo mismo haga la transferencia bancaria desde un cajero. Y como a mi cuenta me llegó 1 peso, me pareció tan real".

Para su suerte, y cuando ya estaba en el cajero, se dio cuenta de que se trataba de una estafa: "Cuando llego al cajero me empieza a guiar para querer cambiar la contraseña del Home Banking y en ese momento me doy cuenta que me estaba queriendo estafar, por lo que me niego a hacerlo. Cuando le dije que no lo iba a hacer me empezó a decir que me iban a bloquear la cuenta y que me iban a denunciar por robo".

Por último, relató: "Le digo que si que hagan lo que quieran y, cuando terminó de hablar, busco en internet sobre estafas y veo que hay muchas así. Me gustaría compartir lo que me pasó y que se pueda hacer algo con esa gente que hacen estás estafas".