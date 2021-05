Servicios de emergencias saturados por la altísima demanda de atención

Aunque una de las mayores preocupaciones en medio de la escalada de casos de Covid suele ser la disponibilidad de respiradores y camas de internación, existe otro eslabón clave del sistema de salud que está también al borde de la saturación. Debido un vertiginoso aumento en la demanda de atención, en las últimas semanas las empresas de emergencias han visto duplicado el caudal de llamados que reciben, lo que hace registren por momentos demoras de horas para la atención de cuadros de menor gravedad.

El problema -explican desde las empresas- obedece tanto a la disparada de casos graves de Covid como a situaciones que no constituyen emergencias pero que hoy no encuentran contención en las guardias hospitalarias y terminan recayendo en su sector. Pero a su vez la escasez de camas para internación, al operar como un cuello de botella, viene complicando aún más su operatividad.

“Como la demanda de atención sube a la par de los casos de Covid, en los últimos quince días se duplicaron los llamados y estamos teniendo demoras”, explican desde la Federación de Cámaras Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria (FEM), que pide a la población no llamar a las líneas para urgencias salvo que exista una emergencia real”.

“La gente está muy asustada por los noticieros y pide asistencia por cosas que no tienen relevancia. Pero además hay muchas personas diagnosticadas con Covid que llaman para que las controles en su casa. Eso genera un cúmulo de llamadas que se nos vuelve inmanejable a todas las empresas de emergencias”, cuenta Guillermo Oscos, el director médico de UDEC.

Y lo mismo señalan desde SUM. “La saturación de los servicios de emergencia se viene dando hace un mes y medio”, dice su director médico, Guillermo Rolón, al explicar que “gran parte de la demanda adicional corresponde a pacientes diagnosticados con Covid a los se los manda a la casa pero sin suficiente información. Entonces entran en dudas y llaman para pedir asistencia”.

“Sucede que al estar hoy muchas guardias de sanatorios saturadas, los pacientes no encuentran lugar donde atenderse y nos llaman para solicitar visitas médicas de carácter no urgente. Estas atenciones se han incrementado en más de un 30% en el último mes y lógicamente atentan contra la capacidad de respuesta de las que realmente no pueden esperar”, señala también Christian Zgrablich, el director médico de SIPEM.

CLAVES VERDES

Para ser frente a este incremento de llamados -que en la gran mayoría de los casos no constituyen emergencias pero que conspiran contra la capacidad de respuesta para atender las que verdaderamente lo son- las empresas han tenido que mejorar sus sistemas de clasificación de casos, lo que técnicamente se conoce como triage.

“Tenemos un sistema computarizado para hacer el triage en función de una serie de preguntas formuladas por el operador. De esa forma se establece si se trata de una clave roja (una emergencia de vida), una clave amarilla (una situación que debe ser atendida a la brevedad) o una clave verde (que puede esperar). Pero la gente ya sabe eso y algunos te mienten con los síntomas para recibir atención inmediata. Te dicen por ejemplo que les falta el aire y cuando vas resulta que el tipo respira mejor que vos”, cuentan en UDEC; donde por esa situación debieron instrumentar un sistema de re llamada a cargo de médicos para discriminar los casos verdaderamente urgentes de aquellos que no lo son.

“Tuvimos que organizar un sistema para brindarles orientación telefónica a los pacientes con Covid que están en su casas para evitar visitas a domicilio que no son necesarias”, cuentan también desde SUM.

En este escenario insólito para el sector, los tiempos de respuesta a una llamada hoy registran demoras que a muchos usuarios les cuesta entender. Y es que si bien en general las “claves rojas” siguen atendiéndose de inmediato, porque las empresas reservan móviles para este fin, las amarillas pueden tomar hasta una hora y media; y las verdes, que son básicamente visitas a domicilio, hasta seis horas o más.

UN CUELLO DE BOTELLA

“Lo qué hay que tener en cuenta es que la demanda no sólo obedece a casos de Covid, sino que además seguimos atendiendo las patologías agudas habituales: infartos, abdomen agudo, ACV, traumatismos, como la fractura de cadera y demás”, explica Christian Zgrablich, el director médico de SIPEM, al reconocer que si bien están recibiendo “el doble de llamadas” que antes de la pandemia, las demoras obedecen también a que “la actual disponibilidad de camas es muy baja” lo que traba el proceso de internación.

“Como cuesta muchísimo encontrar un lugar para internar a un paciente, y tampoco lo podés dejar en su domicilio hasta que aparezca una cama, sucede con frecuencia que terminás teniendo un ambulancia paralizada durante tres o cuatro horas. Y eso también se traduce en que la demora en la atención sea mayor”, señala el director médico de UDEC.

“Si bien nos preparamos para esto, aun así no podemos evitar tener algunas demoras operativas, en especial porque la medicina pre hospitalaria está abarrotada y faltan camas de internación. A veces tenés una ambulancia detenida dos horas en un domicilio porque no podés dejar sólo a ese paciente y tampoco hay donde internarlo” coincide en señalar Guillermo Rolón desde SUM.

“Lo que mucha gente no termina de entender es que las empresas de emergencia no somos ajenas a esta realidad que nos toca vivir -comentan en una de las empresas del sector-. No es que esto se resuelve ampliando la planta de profesionales destinados a la atención. No sólo no hay suficientes camas disponibles sino tampoco médicos, paramédicos ni choferes… todos están ocupados y no pueden abarcar más”.

Como si los desafíos a enfrentar no fueran suficientes, están también las mutaciones sufridas durante el último año por el coronavirus que lo han dotado de una mayor virulencia y agresividad.

“No sólo se triplicaron las asistencias con respecto a abril del año pasado, sino que también ha cambiado el perfil de los pacientes que llaman por Covid. Mientras que en la primera ola eran casi exclusivamente añosos, hoy la mayoría son personas de cincuenta años que no están vacunadas o recibieron una sola dosis pero presentan alguna comorbilidad. Creemos que esto tiene que ver tanto con el hecho de que muchas personas de edad hoy están inmunizadas como con la alta circulación de la cepa Manaos, que genera cuadros de mayor gravedad”, explica Rolón.

Lo cierto es que por una causa o por otra, los referentes del sector coinciden al expresar su preocupación por el relajamiento que observan en la comunidad. Sin suficientes camas de internación y con un sistema de emergencias saturado –dicen- no es momento para relajarse frente a la amenaza del Covid.

“Hay gente que está muy asustada y pide asistencia por cosas que no tienen relevancia”

“Se triplicaron las asistencias en abril con respecto al mismo mes del año pasado”