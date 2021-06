Marvel sancionó a Tom Holland por spoilear la nueva película de Spiderman

El actor Tom Holland fue sancionado por la compañía Marvel Studios a raíz de una "mala costumbre" que tiene el interprete de Spiderman al momento de brindar entrevistas: brindar adelantos de las películas sin estrenar.

Según trascendió, pese a las distintas intimaciones que ha recibido para no romper la confidencialidad que los estudios siempre guardan en torno a sus producciones, el actor continúa incurriendo en la misma falta.

Debido a los comentarios que a Holland se le escapan en algunas entrevistas concedidas en medios estadounidenses, en los que revela partes importantes de producciones futuras, los ejecutivos le informaron su decisión de sancionarlo.

Ante el inminente estreno de Black Widow, el actor no podrá asistir la premier exclusiva para el personal de Marvel ni ver el filme hasta que este sea estrenado oficialmente. Todo esto para que no se filtre ningún gran detalle.

Los productores buscan que Holland cambie su actitud y además no correr riesgos de filtraciones teniendo en cuenta que la próxima cinta basada en Natasha Romanoff podría incluir detalles y momentos particularmente importantes para el Universo Cinematográfico de ‘La Casa de las Ideas’.

Si bien no está confirmado, la misma medida podría aplicarse en los dos films que prometen ser los más taquilleros de los últimos tiempos: Spider-Man: No Way Home o The Eternals.