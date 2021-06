Aseguran que Argentina rechazó las vacunas de Pfizer que iba a enviar el fondo Covax

El director del mecanismo de vacunas Covax para América Latina, Santiago Cornejo, señaló que Argentina rechazó recibir vacunas de Pfizer. Lo hizo ante una consulta de la diputada radical Claudia Najul.

La pregunta se dio en el marco del evento virtual "Salud y cooperación, la iniciativa Covax contra la Covid-19", organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

"Argentina es compra opcional. Antes de firmar un acuerdo con cada compañía le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que lo sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si dice que no no significa que reciben menos dosis, sino que no van a recibir ese candidato. Antes de cada acuerdo le preguntamos a Argentina y los demás países si quieren acceder a esa vacuna y en el caso de Pzifer nos han dicho que no", respondió Cornejo, de acuerdo al video que la propia diputada subió a sus redes sociales.

En una sesión académica del Grupo Joven de @CARIconsejo le pregunté a Santiago Cornejo (Director de COVAX para A. Latina) detalles del vínculo de Argentina con ese mecanismo para acceder a vacunas.

Saben qué me dijo? Que el Gobierno RECHAZÓ las dosis de Pfizer vía COVAX.Miren👇🏻 pic.twitter.com/bgFrTUPTvT — Claudia Najul (@ClauNaj) June 1, 2021

Posteriormente, la diputada Najul manifestó que “es un escándalo con todas las letras. Ya lo era desde el punto de vista estratégico, cuando el exministro González García rechazó en 2020 acceder a vacunas vía COVAX para inmunizar a 18 millones de personas y solo contrató para 4,5 millones, apenas el 10% de nuestra población. Ahora también desde el lado humano: había vacunas disponibles para traer a la Argentina y las autoridades dijeron que no las querían”.