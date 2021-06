Confirmado: EE UU no incluyó a Argentina entre los países a los que donará vacunas

Estados Unidos va a comprar 500 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech para entregarlas a otros países, aunque la Argentina no recibirá ninguna por no tener un acuerdo con dicho laboratorio. Así quedó confirmado hoy luego de que se divulgara la lista de los 92 países beneficiados, entre los que nuestro país no aparece. En la misma sí están Bolivia, Honduras, El Salvador y Haití, entre otros.

Si bien el anuncio lo hara el presidente estadounidense, Joe Biden, en la cumbre del G7 esta tarde en Gran Bretaña, la publicación la hizo la mismísima Casa Blanca, asegurando que comenzarán a enviarse en agosto de 2021.

Esta es la lista completa que se dio a conocer hoy:

- De bajos ingresos: Afganistán, Benín, Burkina Faso, Burundi, República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, Eritrea, Ethiopía, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Corea del Norte, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Niger, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Tadjikistán, Tanzania, Togo, Uganda y Yemen.

- De ingresos medio-bajos: Angola, Argelia, Bangladesh, Bhután, Bolivia, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Comoros, Congo, Costa de Marfil, Djibouti, Egipto, El Salvador, Ghana, Honduras, la India, Indonesia, Kenya, Kiribati, Kirguistán, Laos, Lesotho, Mauritania, Micronesia, Moldavia, Mongolia, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Paquistán, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, islas Salomón, Sri Lanka, Sudán, Suazilandia, Timor Oriental, Túnez, Ucrania, Uzbekistán, Vanuatu, Vietnam, Cisjornadia y Franja de Gaza, Zambia y Zimbabwe.

- Otros países elegidos por la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial (AIF): Dominica, Fiji, Granada, Guyana, Kosovo, Maldivas, Islas Marshall, Samoa, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tonga, Tuvalu.

La medida llega en un momento en el que Estados Unidos se enfrenta a la presión de hacer más ante la escasez mundial de vacunas, después de que los países ricos compraran la mayor parte de los primeros suministros. Dicho país ha vacunado a más de la mitad de su población, y la tasa de infección por covid-19 ha caído en picada en el país.

Biden dio ayer una pista sobre ese anuncio antes de embarcar en el Air Force One con destino a Reino Unido para reunirse con los líderes del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido). Cuando se le preguntó si tenía una estrategia de vacunación para el mundo, dijo: "Tengo una y la anunciaré". El New York Times señaló que Biden aparecerá con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, para hacer el anuncio. El acuerdo prevé que Estados Unidos pague el precio de las dosis "sin ánimo de lucro", y que los primeros 200 millones se envíen este año y los 300 millones restantes en 2022.