Cristina Kirchner en La Plata: "Dejemos a la vacuna afuera de la disputa política"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguraron una obra en el Hospital de Niños "Sor María Ludovica", de nuestra ciudad. El acto se llevó a cabo en el edificio ubicado en 14 entre 65 y 66.

"Es un día muy especial, por historia y coyuntura. Cuando Axel me dijo que iba a inaugurar obras aquí le dije que quería estar", comenzó diciendo Cristina y agregó: "El gobierno anterior abandonó la obra, ahora vinimos y la hemos terminado".

"Dejemos a la vacuna afuera de la disputa política", sostuvo la vicepresidenta y contó que "me pareció importante estar acá por un lado por los que dicen que en el mundo de la política son todos iguales. No somos todos iguales. La segunda cosa que me parece importante es que también se instaló que algunas cosas es porque hay una grieta. La verdad es que a este hospital venía cuando era chica. Acá me vacunaron, en el 56 cuando hubo epidemia de poliomelitis, un virus que ataca la médula y quedás paralítico. Fue después del derrocamiento de Perón, imagínense la grieta que había en el país. A nadie se le ocurría decir que no se daba la vacuna. Estaban prohibida las palabras Perón y Evita. La verdad que en mi casa nunca se nos ocurrió decir que no nos íbamos a vacunar".

En tanto, el primero en tomar la palabra fue el Gobernador, quien dijo que "después de recorrer las obras es algo que emociona. Es un hospital de referencia que estaba en un estado de abandono. No es lo que se merecen los niños y niñas de la Provincia". Luego dijo que ese nosocomio "ahora no tiene nada que envidiarle a las clínicas privadas y hoy ya está a disposición de todos de forma gratuita".

Los voceros precisaron que la inversión de la obra en el Pabellón de Salud Mental del hospital pediátrico platense asciende a $148.605.766. Se detalló que se trata de uno de los trabajos más importantes dentro del Plan Sanitario que se lleva adelante desde el comienzo de la gestión para fortalecer el sistema de salud bonaerense y atender la la emergencia a causa del contexto de pandemia de coronavirus.

"Como me dijo alguien del hospital, no se lograron lograr esos logros", haciendo una fuerte crítica a la gestión de María Eugenia Vidal, momento en que según denunció se abandonaron las obras en cuestión. "Vinimos a terminar las asignaturas pendientes, y no nos molesta decirlo. Esta es una de las 125 obras que se renegociaron", sostuvo Kicillof.

"En agosto pasado, se habilitaron los tres pisos para internación, incluyendo el segundo piso que cuenta con camas de internación especial. Todos ellos adaptados a la posibilidad de contar con instalación de gases medicinales, aportando al sistema sanitario 38 camas con capacidad de atención de pacientes con Covid", se detalló oficialmente. Terminada la pandemia, la obra tiene como destino original y definitivo la asistencia a menores con problemas psiquiátricos, que por sus patologías y necesidades de asistencia, requieran internación médica.

El nuevo edificio cuenta con un subsuelo de 166 m2, la Planta Baja de 382 m2, un primer nivel de 457 m2 y un segundo y tercer nivel de 366 m2 cada uno. Se suma así una superficie cubierta total de 1.761 m2 de obra nueva provista de instalaciones de gases medicinales para internación. En el subsuelo hay una sala de máquinas con área de tableros, cisterna, batería de termotanques; en la planta baja hay un área de salud mental, que incluye consultorios, habitaciones individuales de internación y un salón de usos múltiples.

En tanto en los niveles 1° y 3° hay habitaciones compartidas de internación; en el 2° piso se desarrolla un área de internación especial y en la azotea hay un espacio para la colocación de los equipos para la instalación de climatización, como así también los tanques de reserva.

En 2008, como presidenta, Fernández de Kirchner, recorrió las obras de ampliación y modernización del Hospital de Niños, para lo que se dispuso una inversión que ascendió a más de 20 millones de pesos. Luego, en octubre de 2015, la entonces senadora nacional donó 40.000 euros al hospital pediátrico, producto del juicio que le había ganado al diario italiano Corriere Della Sera por publicar información falsa.