Qué dijo Fernán Quirós sobre la vacuna AstraZeneca y el discurso electoralista de Cristina

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, habló esta mañana de la "seguridad" de la vacuna AstraZeneca y analizó el discurso que ayer brindó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en La Plata con tono electoralista.

“La incidencia es de 1 cada 100 mil vacunados donde puede haber algún efecto sobre las plaquetas de la sangre, facilitando algunos coágulos o trombos. La incidencia es relativamente pequeña pero preocupante para la persona que la sufre”, sostuvo el funcionario porteño respecto a la dosis británica. En ese sentido recomendó su aplicación.

“Se están evaluando diferentes estrategias en los países dependiendo de las alternativas de vacunas”, afirmó Quirós y agregó: “Tanto la entidad europea como la ANMAT siguen validando la vacuna para mayores de 18 de sobre todo porque la incidencia es es 1 cada 100.000 de un efecto adverso, pero la enfermedad cada 100 mil que enferma genera muchísimo más daño”.

Sobre el inicio de la campaña electoral en nuestra ciudad por parte de Cristina Kirchner, que inauguró ayer una sala del Hospital de Niños platense junto al gobernador Axel Kicillof, el ministro dijo que "en cuanto a lo que dijo la vicepresidenta comparto plenamente, es lo que nosotros hacemos permanentemente, que actuamos y desarrollamos políticas públicas con esa mirada. No se puede agregar discusiones partidarias en la gestión de tamaño dolor y desastre en lo social, sanitario y económico".

En este sentido, agregó: "No podemos estar discutiendo cuestiones políticas; hemos dado fe de trabajar en ese camino". Al tiempo que sostuvo que "nosotros creemos que en la mesa de diálogo, en la búsqueda de consensos, en la construcción colectiva con los distintos subsectores de en un proyecto integrador y coordinado, ese es el camino adecuado". Por otro lado coincidió con la vicepresidenta en la necesidad de repensar el sistema de salud en nuestro país: "La complejidad del sistema de salud en la Argentina es de tal magnitud que merece diálogo y un camino en común sobre cómo se construye un sistema de salud más potente y de más calidad del que ya tiene, más orientado a resolver los problemas modernos o del futuro".

"Todos sabemos que la Argentina tiene subsectores del sector privado y público, que hay entidades de la seguridad social que dependen de provincias, otras son autónomas que requieren coordinación y tratamos de hacerlo desde el primer día de la pandemia", subrayó Quirós. No obstante, expresó sus reparos en relación a los parámetros o indicadores para tomar medidas de restricciones por la pandemia al plantear que, "cuando uno usa indicadores para tomar políticas públicas, deben indicar apropiadamente bien lo que uno quiere representar".

Al ser consultado sobre las personas que eligen por ahora no vacunase, el funcionario señaló que "el grado de aceptación de las vacunas en la Ciudad es extremadamente alta" y manifestó: "Hemos vacunado a una proporción altísima de la sociedad. Recién cuando uno desciende en las edades, baja un poco". "No hemos identificado un número preciso de personas que no quiera vacunarse", precisó el ministro porteño, quien recordó que desde esta mañana está abierto el empadronamiento para los y las mayores de 45 sin comorbilidades que quieran recibir la vacuna.