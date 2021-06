Cristina habló en La Plata de “repensar” el sistema de salud

Con la oposición y los medios de comunicación como blanco principal, pero en un tono más moderado que en otras oportunidades, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner pidió ayer dejar “la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política”. Lo hizo desde La Plata, al encabezar junto al gobernador, Axel Kicillof, obras en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”.

“En nombre de tanta gente que no se vacunó, que hoy ya no está y que sus familiares la lloran, en nombre de los trabajadores de la salud, por favor dejemos a la vacuna y a la pandemia afuera de la disputa política”, instó la vicepresidenta durante el acto del que también participaron el ministro y viceministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak, respectivamente; la vicegobernadora, Verónica Magario, y dirigentes nacionales como el senador Oscar Parrilli.

En cambio, no estuvo el presidente, Alberto Fernández, que recibió en Ezeiza el vuelo proveniente de Estados Unidos con más de 900 mil dosis de la vacuna AstraZeneca.

En un acto que muchos leyeron en clave electoral, la pandemia y la campaña de vacunación monopolizaron el mensaje de la expresidenta, que reclamó “llegar a un acuerdo básico y mínimo de que hay cosas que no pueden ser objeto de discusión. No podemos discutir si la Tierra es plana o redonda. Y no podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal o cual sirve o no sirve”.

En otro orden, volvió a insistir con una reforma integral del sistema de salud. Porque, argumentó, “las prepagas no saben dónde colocar a la gente. Dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias y lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad”. Se trata del mismo planteo realizado a fines de 2020 (también desde La Plata) para integrar el sector público con el privado y en el que ya trabaja el Frente de Todos.

En tanto que al volver sobre la pandemia, disparó contra los que critican las restricciones sanitarias del Gobierno: “Libertad para mí y que se joda el resto no es libertad. La verdadera libertad es cuando uno sacrifica su propia libertad de estar abocado a una tarea solidaria para que los demás sean libres”, sentenció. Y en ese sentido destacó la tarea “ad honorem” de jóvenes voluntarios que participan de la campaña de vacunación provincial: “Jóvenes por la libertad, pero no por la libertad propia, por la de los otros”, enfatizó.

“Ayudemos a la libertad de la sociedad, a que estemos todos vacunados. Ahí vamos a tener la verdadera libertad de hacer lo que queremos”, subrayó la expresidenta, que también encargó a los medios que garanticen información veraz y no pongan “en duda la palabra de los médicos”.

Al referirse a las demoras en la distribución de vacunas, ponderó que “completamos 20 millones de dosis con todas las dificultades que tenemos, que son producto de la desigualdad entre los países” porque “hay países que han acaparado millones de vacunas frente a países que están penando por tener una”. Entonces, se preguntó, “¿no sería mejor que todos los argentinos unidos les pidamos a esos países que sean solidarios y envíen esas vacunas al resto del mundo que todavía le faltan?”.

La flamante obra del Sor María Ludovica -que incluye un área de Salud Mental y agrega 24 camas de terapia intensiva e intermedia-, demandó una inversión de 148.605.766 pesos y fue iniciada por el gobierno de María Eugenia Vidal, tal como concedió la propia vicepresidenta. “Pero quedaba mucho por hacer y hubo una decisión de Axel Kicillof de seguirla”, destacó y que quiso estar ayer “por historia y coyuntura”. Porque, recordó, “acá me vacunaron de chica con la Sabin oral, contra la poliomielitis. Fue en el ‘56, después del derrocamiento de Perón. Pero así y todo me vacuné, porque hay cosas que escapan a la grieta”.