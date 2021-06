Aires de diva, gritos y enojos: qué le pasa a Alessandra Rampolla

La filtración de una discusión a los gritos entre Alessandra Rampolla y Laurita Fernández en el marco de una grabación del flamante talk show “El club de las divorciadas”, puso en el ojo del huracán mediático a la reconocida sexóloga a quien dentro de la producción del cuestionable envío de El Trece ya califican como “la más odiada”.

Según trascendió, el tenso cruce entre la panelista y la conductora del programa se habría originado cuando Rampolla, ardiendo de furia, pidió de muy mala manera parar las grabaciones porque la conductora “no le dio el pie” a una intervención.

Al parecer, la puertorriqueña quería hacerle una devolución a Hernán Drago que contaba su historia de vida en el estudio pero Fernández la salteó, dicen, sin intención.

Tanta fue la molestia de Rampolla que decidió, a los gritos, pedir a la producción que vuelva a grabar para que ella pudiera dar sus consejitos eróticos.

En los pasillos de El Trece aseguran que esta situación fue la gota que rebasó el vaso de malas actitudes que venía sumando Rampolla a quien, por lo bajo, acusan de tener “aires de diva”.

De hecho, en el ciclo radial “El espectador”, Pilar Smith manifestó que “en la productora no se andan con muchas vueltas y ya dicen que trabajar con Rampolla se volvió un dolor de cabeza”.

Además, la periodista reveló que la puertorriqueña pidió una serie de exigencias para ser parte del programa de Mirtha, ahora conducido por Juana Viale, a donde fue el fin de semana a promocionar el estreno del talk show.

“No pueden creer el aire de diva con el que se encontraron. Primero pidió chequear quiénes eran los invitados. Después, exigió que no hubiera políticos cuando fuera ella. Además les dijo que tenía que revisar el menú, y por último que todo se le avisara con tiempo, porque ella necesita prepararse junto a todo su equipo de trabajo con al menos una semana de anticipación. No, no, no... estaban muy sorprendidos cuando escuchaban todo eso”, detalló Smith.

Pero eso no es todo. En “Intrusos”, donde se hicieron eco de la discusión entre la panelista y la conductora, Evelyn von Brocke reveló el motivo por el que Rampolla podría estar enojada con Kuarzo, la productora detrás de “El club de las divorciadas”.

Según la panelista del envío de América, la empresa no habría cumplido a rajatabla con todos los requisitos impuestos por ella en el exigente contrato que firmó.

Rampolla, hasta antes de comenzar a grabar este programa, estaba viviendo en Australia, en donde forma parte del reality de parejas “Married At First Sight”, por lo que las condiciones que puso para pasar una temporada en el país grabando este show fueron muchas y en dólares.

En primera instancia, la especialista en sexo negoció un contrato en dólares por lo que, dicen, su cachet sería casi tan alto como el de la conductora, Laurita Fernández.

Además, como requisitos excluyentes, solicitó pasajes aéreos en primera clase, para volar de Australia a Buenos Aires y, cuando termine de grabar, para regresar a su Puerto Rico Natal, también en la categoría más exclusiva de las líneas aéreas.

Dentro de las cláusulas artísticas de su contrató solicitó una maquilladora, peinadora y vestuarista a su completa disposición y en su propio camarín; una exigencia a la que, en Argentina, muy pocas estrellas pueden acceder.

Su alto perfil contrasta muchísimo con el de Laurita Fernández, quien, de manera natural, se desenvuelve transparente y cálida en su rol de conductora.

Estas acusaciones contra Rampolla sorprenden por la cara angelical y la forma tan dulce con la que ofrece sus “sexy tips”, el nombre también del programa con el que saltó a la fama a través de Cosmopolitan.

Nacida en San Juan, y dueña de una sonrisa publicitaria, inició su carrera profesional como Sexóloga Clínica Certificada asesorando a individuos, familias y niños. Alessandra, cuyos programas de tevé sobre el sexo se han emitido en más de 20 países, dice que una de las grandes metas de su trabajo ha sido siempre su interés en ayudar a “maximizar el placer” de puertas para adentro, consciente de que la sexualidad debe vivirse y disfrutarse desde la libertad. Con ese mensaje, hace ya casi dos décadas, la conocimos en la tevé dando consejos y tips sin ruborizarse, siempre sonriendo y con su tonada puertorriqueña a la que rápidamente nos gustó acostumbrarnos.

Además de verla en la tevé (“Escuela para Maridos” y “Escuela para Suegras” por Fox Life, sus últimos éxitos), escuchamos a la sexóloga en la radio, la leímos en libros (tiene 5, todos best sellers) y revistas (fue columnista de “Susana”), y la hemos visto siendo parte de seminarios y eventos del rubro en diferentes rincones del mundo. También ofrece charlas teatralizadas como la que, en 2018, presentó en nuestra Ciudad.