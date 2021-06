Volvieron las clases presenciales en La Plata: así es el regreso en las escuelas que pudieron comenzar

Tras dos meses de clases virtuales, miles de alumnos platenses retomaron la presencialidad. Esta mañana se pudo observar mayor movimiento del tránsito y desde antes de las 8 las puertas de los establecimientos educativos se abrieron para el ingreso de los alumnos.

En una recorrida que hizo este diario, en la Escuela Técnica Nº 9 de 1 y 46 se pudo ver un desfiladero de chicos, mientras que se vivía una situación similar en la de 2 y 45. "Esto es necesario para nuestros hijos, necesitaban volver a tener un vínculo con los docentes y sus compañeros", aseguraba una madre que dejaba a su hija de 4to grado. El retorno a los colegios se da justamente en el día más frío de la semana, por eso algunos padres expresaron su preocupación ya que se deben mantener abiertas las ventanas de las aulas para permitir una ventilación cruzada, tal como indican los protocolos.

En la Provincia son más de 3 millones los estudiantes que regresarán hoy a la presencialidad aunque el "bimodal" -en el aula y remotas- no podrá comenzar en distintas escuelas de nuestra ciudad por falta de calefacción o directamente ausencia del servicio de gas. En ese sentido, desde la cartera educativa bonaerense informaron hoy que se transfirió al Consejo Escolar de nuestra ciudad $46.432.000 para la ejecución de obras de gas y la adquisición de calefactores. Según precisaron, "estos recursos se suman a los $ 124.280.000 asignados para obras de ampliaciones, reparaciones de fachadas y cubiertas, sanitarios y núcleos húmedos".

Además, desde el Consejo Escolar de La Plata relevaron el estado de situación de los sistemas de calefacción de 281 establecimientos de nivel inicial, primario y secundario. De las 90 obras de instalación de gas planificadas, hay 46 obras finalizadas y esta semana comenzó la ejecución de las 44 obras restantes. "El viernes concluye el encendido de los sistemas de calefacción de 103 establecimientos y durante el fin de semana largo y la semana entrante se efectuará la puesta a punto de los demás establecimientos educativos", aseguraron.

Lo cierto es que tal como se informó ayer, los problemas de infraestructura en distintos colegios del casco urbano y la periferia platense generaron que hoy miles de alumnos de nuestra ciudad no puedan retornar a las aulas. Algunas escuelas comunicaron a los padres a través de distintas vías -correos electrónicos, redes sociales, grupos de Whatsapp- que no pueden recibir a los estudiantes en la jornada de hoy y no saben cuándo podrán hacerlo.

Según se pudo saber presentan distintas falencias las siguientes escuelas Normal 1, la primaria Nº 10 (Diagonal 73 y 48), el Tomás Espora (1 y 38), la escuela 121 de 6 entre 72 y 73 (Villa Elvira), la Escuela 19 de 41 y 22 (La Loma), la Primaria 38 y el Jardín 907 de Gonnet, el Jardín de Infantes 901 de Villa Elvira, el Jardín 911 de City Bell y la Primaria del Normal 3. A los padres les llegó la comunicación informando que los alumnos continuarán con el esquema de virtualidad.

En el Normal 1, el mensaje enviado a las familias asegura que “de acuerdo al comunicado del día 12 de junio del corriente, nuestro Distrito estaría en condiciones de volver a las clases presenciales por haber entrado en fase 3. De todos modos, según lo expresado en el inciso D, del Anexo II del Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para un Regreso Seguro a las Clases Presenciales (actualización para el inicio de clases 2021), el funcionamiento del sistema de calefacción en período invernal o de temperaturas menores a los 10°, es condición requerida para la presencialidad”.

En ese sentido agrega que “en el caso de nuestra escuela, es necesario que se realice la inspección y encendido de estufas (esta tarea la realiza personal especializado del Consejo Escolar). En cuanto esto suceda, procederemos al regreso al modelo de semipresencialidad o presencialidad combinada”. Y termina diciendo: “Mientras tanto continuaremos con el trabajo virtual y la atención de matrícula priorizada”. Una madre de un alumno de ese establecimiento se comunicó con EL DIA para expresar que “es una vergüenza que no hayan controlado las estufas”.

En los otros casos ocurrieron situaciones similares. En la institución de 7 y 63 aseguraron que el retorno se dará cuando las aulas “de nuestro jardín estén en condiciones de recibir a los niños y niñas en un ambiente seguro y cálido”. En el Normal 3 expresaron que una pérdida de gas impide calefaccionar el edificio y suspende la presencialidad hasta que la situación se revierta. En el caso de la Primaria 19, de 41 y 22, no tienen los medidores de gas y por ende no pueden calefaccionar la escuela.

Según informaron ayer en la cartera educativa provincial, “el plan de mejora de la infraestructura escolar Escuelas a la Obra tiene una línea específica relacionada con las obras de instalación de gas, que se viene trabajando junto con las demás líneas, sin interrumpirse en ningún momento. Si hay escuelas que por encontrarse con este tipo de obras no pueden retomar la presencialidad, siguen con continuidad pedagógica no presencial o en espacios cedidos por la comunidad, hasta que se solucione esta situación edilicia”. Sin embargo, tanto la dirección de Educación, como la jefatura de inspección distrital y el consejo escolar de La Plata no informaron oficialmente cuáles son las escuelas afectadas por estos problemas que impiden el retorno de la presencialidad.

Por su parte, desde la Comuna se informó que “bajo estrictos protocolos sanitarios, este miércoles - por hoy- retoman las clases presenciales en la totalidad de los establecimientos educativos de la órbita de la Municipalidad de La Plata. Se entregaron kits sanitarios a todas las instituciones para garantizar las condiciones de salubridad e higiene y se avanzará con los testeos a todo el personal docente”.