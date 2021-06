Lo metió a la cama y lo flechó: Moria y Galmarini, la historia detrás del “inesperado” amor

De acuerdo a la tapa de una reconocida revista del espectáculo argentino, que publicó en su portada el romance entre Moria Casán y Fernando “Pato” Galmarini, las personas que los reconocieron en su paseo por el Tigre, el domingo pasado, los vieron como “una pareja feliz”.

La One, siempre imponente, iba vestida con jeans ajustados, camisa negra, campera Versace atada en la cintura y bucaneras y, a cada paso que daba, todos se daban vuelta para verla y hasta incluso le pedían alguna que otra selfie. El caballero que la acompañaba, alto, canoso, con frondosos bigotes, iba de jean y campera negra y se lo notaba un habitué del lugar, ya que saludaba a varias personas en el camino.

Ambos se sentaron “relajados” en una mesa de la parrilla El Bagual, hablaron con “todo el mundo”, sonrieron, almorzaron y compartieron “secretos” durante toda la jornada. Así describió, palabras más, palabras menos, la primera cita en público que tuvieron Casán y Galmarini la revista Caras, que se hizo eco de este nuevo amor entre la diva argentina y el ex dirigente político, al que ahora referencian como “el suegro de Sergio Massa”, ya que su hija, Malena Galmarini (actual presidenta de AySA), está casada con el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

La conocida “lengua karateca” hizo referencia a los orígenes de su nueva relación, contando que lo conoció hace tres décadas, cuando invitó a Galmarini a su programa “A la cama con Moria”, cuando él se desempeñaba como Secretario de Deportes del gobierno de Carlos Menem pero que después no se volvieron a ver. “Hace un par de años”, precisó Casán, se tomaron un café cuando él la invitó a participar de una movida de deportes y cultura. “¡Tengo un crush con mi profe de historia del peronismo!”, exclamó La One cuando fue captada junto a su compañero. “¡Él ha sido mi profesor virtual de historia! Y lo digo de verdad porque un día me llamó por teléfono y me empezó a mandar data de la historia del peronismo. Tema que a mí me interesa muchísimo”, aseguró, acerca de su primer acercamiento, que derivó en su presente. “Lo único que quiero decir es que estoy muy bien. En un momento de mi vida que es sólo para el disfrute”, fue lo que agregó Moria y que la revista publicó en sus páginas.

Levantando esta noticia, desde “Los Ángeles de la mañana” mostraron su sorpresa: “El romance que yo menos esperaba es el que presenta la revista Caras en su portada de hoy. Quedamos todos secos cuando la vimos. Yo el otro día les decía a las chicas, ‘¡qué tranquila está Moria Casán! Hace mucho tiempo que no sé nada de la One’. Y ahora aparece en Caras”, fue la introducción que Ángel de Brito hizo sobre el tema. De inmediato, la panelista Pía Shaw le envió un mensaje de WhatsApp a la protagonista para consultarla por su romance y leyó al aire la respuesta que le dio: “Le escribí a Moria, me dice ‘muy fuerte (el romance). Inesperado... Crush total con Galmarini, mi profe virtual de historia del peronismo. Estuvo hace 30 años en mi cama y ahí siguió la tensión. Estuvo en La cama con Moria’”, leyó la “angelita” el mensaje de Moria que, meses atrás, había confirmado su separación de Humberto Poidomani, el artista plástico con quien se casó a fines de 2019 en Florencia, Italia.