Reclamos por cortes de luz en distintos barrios de la Ciudad

Vecinos de diferentes barrios se comunicaron con EL DIA para dar cuenta de que no tienen luz en sus hogares. Uno de los reclamos es en la zona de Plaza Moreno, donde un lector de 17 entre 46 y 47 asegura que desde las primeras horas de hoy no cuenta con el servicio. También lo padecen en la zona de Plaza Azcuénaga (19 y 44).

En tanto, desde ayer a las 22 Cecilia reportó que "estamos sin luz en 145 y 59", mientras que Miguel Parente, de la misma zona, también se sumó a la queja.

"Estamos sin luz en la zona de 8 y 634 desde las 2 de la mañana. Edelap no da respuesta y esto se volvió moneda corriente. Antes era cuando había viento y ahora se les hizo costumbre", sostuvo Federico. Por su parte Silvia, de 634 y 7, reveló que padece idéntico problema. Gloria, vecina de 635 y 9, dijo que "estamos sin luz desde ayer a las 20. Se cortó una parte y otra a partir de las 2 de la mañana. En esta zona no tenemos gas natural y todos los artefactos son eléctricos, es un problema eterno. Para el municipio no existimos, desde aeropuerto hasta Ignacio Correa somos olvidados".