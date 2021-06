Desesperado pedido de una platense de 78 años para que le den la segunda dosis de la Sputnik

Gloria Gratis tiene 78 años y es una vecina platense del barrio de 55 y 30 que está desesperada. Le reclama al gobierno bonaerense que le apliquen la segunda dosis de la vacuna Sputnik V ya que "estoy muy angustiada. Se cumplen los 90 días de que me aplicaron la primera dosis y aún no me llaman para la segunda. No quiero que me empiecen a bajar las defensas".

Según contó, la mujer sufre hipertensión arterial con afectación del corazón, por lo que debe tomar medicación. La primera dosis se la aplicaron el 1ro de abril y aún espera por el turno para la segunda. Quebrada en llanto, Gloria dijo a EL DIA que "nadie se acuerda de nosotros los mayores", al tiempo que sostuvo que "llamé al Ministerio de Salud de la Provincia y me dejaron colgada, igual que en la Casa Rosada. En la página de vacunación esta la asistente virtual pero no me contestan".

En ese sentido dijo que esta "desesperada" porque "necesito saber cuándo van a darme la segunda dosis". Lo cierto es que la situación que padece la platense es la de muchas bonaerenses que esperan el llamado para ser inoculados con el componente 2 de la vacuna rusa.

El mismo reclamo hizo Rosa Menegazi, quien aseguró que le faltan "9 días para que se cumplan los 3 meses desde que me apliqué la primera dosis". Esta vecina platense tiene 74 años y padece EPOC y problemas cardiológicos. "Llevo 15 meses encerrada y no me dan el turno para la segunda dosis", se quejó.