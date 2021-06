Alcances de los feriados nacionales en la Ciudad

Por los feriados de hoy y mañana, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» Residuos

Hoy no habrá ningún servicio de recolección, como sucede habitualmente; mañana realizarán únicamente la recolección de los residuos domiciliarios. Y mañana no habrá recolección de residuos no habituales, bolsa verde, ni barrido.

» Salud

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el SAME funcionará con normalidad.

» Control ciudadano

Permanecerá con las puertas cerradas para la atención al público. No obstante, se realizarán inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad. Se recibirán denuncias en el 147.

» Esparcimiento

La República de los Niños y el Parque Ecológico estarán abiertos de 8 a 18.

» Estacionamiento medido

No se implementará durante ambas jornadas.

» Mercado Regional

El Mercado Regional permanecerá cerrado hoy y el lunes comenzará a descargar a las 14 horas para empezar a comercializar el martes. El Mercado Central mantendrá sus puertas abiertas hoy de 8 a 13 horas; el lunes, cerrado.

» Transporte

Funcionará con frecuencia de feriado durante ambas jornadas.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoy permanecerá abierto al público de 8 a 16 horas y la administración de 8 a 12 horas; mientras que mañana va a estar abierto al público de 8 a 15 horas y la administración de 8 a 12.