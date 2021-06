Gimnasia se cansó de esperar y decidió retirar la jugosa oferta que le hizo al Pulga

Una verdadera “novela”... pero de terror. Finalmente, lo de Gimnasia y Luis Rodríguez, no será posible. La dirigencia del Lobo, anoche, decidió retirar la oferta millonaria que desde hace un mes le había puesto sobre la mesa al jugador.

Se esperaba que hubiese un desenlace en el transcurso de este fin de semana, pero insólitamente, el delantero no definió absolutamente nada, y en calle 4 se cansaron...

La danza de dólares parece ser bastante grande, por que no permite cerrar una negociación que desde hace un mes estaba de palabra prácticamente cerrada con Gimnasia. Tal es así que el propio jugador habló con Mariano Messera. Y solo faltaba que terminara la competencia. Pero luego de la consagración de Colón, apareció primero Atlético Tucumán con el “operativo seducción” desde lo sentimental; y luego los Sabaleros, con la intención de retenerlo para jugar copas y también con una gran mejora de su contrato. Así, la oferta del Lobo no la terminó de responder nunca. Se esperaba que ayer se inclinara por Colón o Gimnasia, pero Rodríguez junto a su representante, Roberto San Juan, no le dieron el “sí” a ninguno de los dos. Inentendible. ¿Acaso una estrategia de la negociación? No se sabe, por que los dirigentes Triperos terminaron retirando su oferta (¿también una estrategia de Gimnasia?)

Medios de Santa Fe dicen que el Pulga está muy cerca de aceptar lo que le ofreció Colón

En definitiva, anoche había mucho enojo en el Lobo por que todo lo que se pidió, se le dio y tras casi un mes la operación hoy aparece caída. Es más, algunos dirigentes días atrás comenzaron a buscar otras opciones por que veían que lo del Pulga se dilataba demasiado.

Más allá que desde la representación del Pulga le aseguraron anoche a este medio que, “nosotros no arreglamos nada, no cerramos nada y estamos abiertos a escuchar”, diferentes medios de Santa Fe lo daban al Pulga como muy cerca de quedarse tras el ofrecimiento de José Vignatti. Recordemos que el actual contrato del futbolista termina el 30 de junio venidero.

A partir de ahora se abre otro panorama. Avanzar por el “Plan B” que se empezó a buscar o si retirar la oferta era parte de una estrategia, si resulta o no.

AVANCES POR VEGA

En otro orden, la dirigencia Tripera siguió adelante por la contratación del volante central, Cristian Vega. Mientras el futbolista se encuentra realizando la pretemporada con Central Córdoba de Santiago del Estero, desde calle 4 presentaron la tercera oferta concreta, buscando despegarse del fuerte competidor que tiene en Independiente.

La misma fue bien vista por los dirigentes santiagueños y está más cerca de lo que pretendían. Así es que en estas horas, habrá novedades por el Kily.