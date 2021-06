La chicana de Juana a Florimonte: “¿No querías un cambio político?”

En una mesaza en la que nunca pasa de largo el tema político, Gladys Florimonte, que durante la semana pasado había sido noticia por confesar que sólo tiene “para sobrevivir”, ahora fue tendencia por sus dichos en “La Noche de Mirtha”.

La humorista, quien ya había hablado con la revista Pronto del complicado momento económico que atraviesa (tuvo que vender su auto y dar de baja sus tarjetas de crédito, entre otras cosas), le contó a Juana Viale que se encuentra parada por la pandemia, debido a la falta de trabajo en la industria del espectáculo. La nieta de La Chiqui, tremenda, se mostró poco conmovida, casi como si la hubiera llevado al programa, tras sus desesperadas declaraciones, solo para refregarle en la cara sus elecciones a la hora de votar...

Todo comenzó cuando la actual conductora del ciclo de El Teece anunció que tenía en la mesa a “tres casi cordobeses”, momento en el cual Florimonte aclaró: “Yo soy porteña, Córdoba es mi segunda casa. Allá tengo mi casa y amo Córdoba, tengo muchos amigos”, y luego de enviar los saludos correspondientes e indicar que está viviendo en Villa Carlos Paz desde junio de 2020 debido a la pandemia, Juanita le dio un mazazo: “En este programa, cuando estaba la abuela, dijiste que querías un cambio. Lo ibas a votar a Alberto y lo votaste a Alberto. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, vendiste tus autos, estás viviendo de ahorros...”, le lanzó sin piedad, dejando, por un momento, a su invitada muda.

Luego de algunos segundos, la humorista reaccionó y comentó que viene “de cuna peronista” y que en realidad “la política no me interesa”. Entonces se explayó: “Yo quería un cambio. Con el radicalismo no fue. Vamos con este, a ver qué pasa. Tampoco fue, no lo sé. Tampoco hubo tiempo para decidir a ver qué iba a hacer este hombre (por Alberto). Estoy en desacuerdo en un montón de cosas”, aseguró Florimonte, y dijo que “si me preguntás a quien voy a votar, a ninguno”. Solo una certeza tiene: “Si Cinthia Fernández es diputada yo me voy del país”.