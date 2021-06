Gladys Florimonte habló tras el cruce que tuvo con Juana Viale por su situación económica

Tras la visita de Gladys Florimonte (62) a Juana Viale (39) en La Noche de Mirtha, se generó una fuerte polémica. Todo se debió a una pregunta que hizo la conductora a la actriz sobre su situación económica, poniendo además sobre la palestra su decisión de haber votado la fórmula de Alberto Fernández (62) y Cristina Kirchner (68) con la intención de "obtener un cambio".

En las redes se acusó a Juana de incomodar a su invitada. Tal fue el revuelo que se generó que Florimonte se volcó a redes sociales para contar cómo se sintió en su paso por el ciclo televisivo y qué piensa de su conductora.

"Quiero aclarar que no me sentí para nada ofendida por la pregunta de Juanita ni me pareció mala leche ni nada...", dijo en Instagram al tiempo que sostuvo que "Es un sol de persona, súper amorosa y no entiendo por qué buscan algo malo donde no lo hay. Lo pasé genial en el programa. Gracias Juana, Nacho y equipo".

"Un placer la mesa del sábado con Juana Viale y todos los invitados... Lo pasé genial y Juana es un sol de persona. Gracias por la invitación...", dijo en otra publicación.

"Gracias a vos, Gladys querida. Siempre es un placer que vengas", le contestó Nacho Viale, productor del programa.

La pregunta que formuló Juana Viale y que en las redes se interpretó como "incómoda" surgió de una reciente declaración que hizo la actriz sobre su situación económica. "Ahora ando en un autito de mierda, pero no me importa eso porque cuando volvamos al ruedo y a la normalidad, con laburo, sé que puedo volver a comprar una camioneta como la que tenía. No tengo lujos, ni siquiera me compro ropa. Me voy a quedar con una sola tarjeta, hoy tengo solo para sobrevivir", contó Florimonte a Pronto.

En este marco, Juana Viale aprovechó para consultarle sobre el tema. "En este programa, cuando estaba mi abuela, dijiste que querías un cambio y lo ibas a votar a Alberto; lo votaste y tuviste un cambio: vendiste tus autos, estás viviendo de ahorros...", señaló.

"Yo quería un cambio... Con el radicalismo no fue y con este tampoco. Si me preguntás a quién voy a votar, te digo a ninguno", le respondió Gladys. "¿Pero cómo vivís el cambio al que apostaste?", insistió Viale.

"Me tuve que achicar. La profesión para los artistas fue muy castigada. En el verano trabajé y me fue bárbaro, ahorré unos pesitos y sobreviví con eso. Tenía dos autos y ahora tengo uno solo y tengo que poder pagar todos los impuestos acá y allá", detalló Florimonte.