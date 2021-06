Viviana Canosa, muy picante: "Macri mira Netflix, Alberto pone Playboy TV"

Viviana Canosa no se calla nada y está dispuesta a seguirle la "guerra" al presidente Alberto Fernández con sus picantes declaraciones. La última fue una comparación con el ex mandatario Mauricio Macri, que no lo dejó bien parado.

En su habitual editorial del programa de A24 "Viviana con vos", la conductora hizo varias críticas que tuvo como destinatarios a personajes como Juan Carr, la periodista Ingrid Beck y hasta la ministra de Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta. Pero cuando llegó el turno de Fernández no tuvo contemplación: lo acusó de mirar un canal erótico codificado.

"Macri mira Netflix, Alberto pone Playboy TV", fue la frase que disparó la Canosa para desacreditar al Jefe de Estado. De esta forma, sumó un nuevo capítulo a los exabruptos que expresa contra el Presidente.

Cabe recordar que hace una semanas había manifestado que “el Presidente le agradece a Xi Jinping, a Putin, a AMLO (Andrés Manuel López Obrador). Presidente: usted Alberto Fernández, nos tiene que agradecer a todos nosotros. A los argentinos que no vamos y prendemos fuego la Casa de Gobierno”.