Emotiva jornada en el Portón Histórico de 19 entre 51 y 53

El emblemático Portón del Ex Regimiento 7, declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad, ayer volvió a abrirse. Luego de colocar una placa en su estructura, ex soldados de la CEMA, familiares de soldados fallecidos, vecinos y autoridades, ingresaron al espacio con fotos de ex combatientes para homenajear a los caídos en la contienda.

Se destacó que cualquier intervención que quiera realizarse deberá contar con el informe del área local de Patrimonio.

Liliana Astrada, en representación de quienes cada 2 de abril hacen el homenaje “Un vecino, una flor”, destacó la importancia de que ese espacio esté protegido para seguir recordando a los soldados de Malvinas. En tanto Federico Gómez, del Laboratorio de Políticas Públicas sobre la Cuestión Malvinas, valoró la designación como un hecho “para recuperar la memoria por los que volvieron y los que no”.