Tras recibir una multa "por una luz sucia", Morena Rial explotó contra la policía: "Andá a lavarte el ort..."

Morena Rial se convirtió en las últimas horas en tendencia en las redes sociales luego de que publicara su descargo por una situación que vivió el pasado fin de semana durante un control policial en la provincia de Córdoba, donde vive junto a su hijo, Francesco Benicio (2), desde marzo del año pasado.

La hija del ex conductor de Intrusos contó en su cuenta de Instagram, donde la siguen 1,3 millones de usuarios que fue detenida por un control vehicular mientras iba camino a Carlos Paz.

Sin tapujos, la joven denunció "maltrato policial" y que la trataron "como si fuera una delincuente" para hacerle "una insólita multa".

"Me maltrataban. Y como no encontraron nada me hicieron una multa porque 'las luces no funcionaban'… ¡pero dejo la foto para que se vea que si funciona! Vergüenza me da el trato hacia las mujeres y las personas en general por parte de la Policía de Córdoba. ¡La verdad es que tuve mucho miedo! Lucía Vallejos, que es la que me hizo la multa cero empatía con todo... más allá de que esté cumpliendo su trabajo, porque su trabajo es hacer bien las cosas y no hace nada bien...", contó la hija del chimentero.

"Siempre le buscan el pelo al huevo y como no encontraron nada se pusieron a revisar mi auto. Las luces funcionaban totalmente bien. La multa se las va a pagar Dios. Hoy me la hicieron a mí, pero están acá en el peaje de Malagueño y siempre tratan de agarrar a alguien para hacerles una multa y arruinarles la vida básicamente. Para eso sirven, porque no sirven para más nada. Te cansa que estén choreando en todos lados y estos pelotudos te vienen a hacerte una multa. Media pila", añadió en otra historia.

Y afirmó: "Me pusieron en la multa que tenía una luz sucia. O sea andá a lavarte el orto que lo tenés sucio vos y les cuento que me chupa tres huevos la multa, así que a mí no me arruinaron nada, ni el día ni la noche. Yo sigo mi vida normal pero les aviso que tengan cuidado y no se dejen pelotudear, menos por la Policía y no se dejen maltratar".

"Cuando me empezó a maltratar, le empecé a contestar yo como el culo. Todo bien, tendrán sus estudios, pero me parece ridículo que hagan multas por cosas que no van y que están en funcionamiento ​pero como encuentran nada te tratan de meter algún quilombo porque ellos tienen que hacer cinco mil multas por día y me lo dijo alguien de adentro", reveló indignada.

Y concluyó: "Y voy a hacer el descargo y no pienso pagar cuando están tratando de hacerme un daño".