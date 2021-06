“Mi desafío es hacer las cosas bien”, afirmó Joaquín Laso

El zaguero central Joaquín Laso, primer refuerzo de Independiente para la próxima temporada, aseguró que su “desafío” en el equipo dirigido por el entrenador Julio Falcioni “es hacer las cosas bien”

“Estoy contento, con muchas ganas y expectativas como cada vez que uno llega a un club nuevo. Mi desafío es hacer las cosas bien”, dijo el defensor -de último paso por Rosario Central- tras la revisión médica realizada en una clínica porteña antes de incorporarse a la entidad de Avellaneda.

“(Julio) Falcioni me conocía de antes, según me dijo, porque me quiso llevar a otros clubes en otras oportunidades. Hoy se dio la posibilidad, nos pusimos rápido de acuerdo y por eso se pudo concretar”, continuó en diálogo con ESPN.

“El entrenador me demostró su interés y me comentó la idea que tiene para Independiente”, reforzó Laso sobre la charla telefónica que mantuvo con Falcioni.

El exTigre, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield, entre otros equipos, además reconoció que sigue al club de Avellaneda por su vínculo con algunos jugadores del plantel y destacó el planteo táctico de Julio Falcioni. “Siempre lo sigo (a Independiente) porque tengo amigos en el plantel. Los equipos de Falcioni son duros para entrarle y además intentan lastimar, pero como en todo, hay que tener suerte”