Primeros sondeos de Boca por Gaitán

Esteban Rolón y Norberto Briasco entrenan desde el viernes bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo y

“Sueño todas las noches con cómo será el momento en que me ponga la camiseta, el momento que me toque debutar, cómo voy a jugar. Sueño jugadas, situaciones del partido. Uno se entrena y se prepara para eso. Hay que estar preparado par esa situación y poder rendir lo máximo posible”, expresó Rolón. “Me llegaron muchos mensajes de gente que me quiere. Hace seis meses que querían saber si se hacía o no. Si ellos tenían ansiedad en saber si se daba, imaginate yo. Estar en Boca yo no lo veo como una presión, sino como una responsabilidad”

En tanto, la dirigencia de Boca continúa buscnado refuerzos en el mercado y apareció el nombre de un viejo conocido como Nicolás Gaitán, quien hoy por hoy se encuentra sin club ya que terminó su vínculo con el Sporting Braga de Portugal.

Según se supo, tras los primeros contactos que hizo el club con el futbolista, si Boca tiene la intención de contratarlo, lo económico no sería un impedimento. Aunque todo dependerá de la pretensión del jugador de 33 años, que viene de jugar en el fútbol europeo y que tiene una buena relación con el encargado del área fútbol en el Xeneize, que es J.R.Riquelme.