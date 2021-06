Enojado por un robo frustrado y al verse perseguido, un ladrón abrió fuego en pleno centro

Escruches, mecheras, asaltos a mano armada. Los dueños o quienes pasan jornadas largas detrás de los mostradores de los negocios del Centro conviven con las distintas modalidades del delito sin importar la hora y perfectamente al tanto de que los dispositivos de seguridad con que pertrechan sus locales no siempre alcanzan. La alarma que ayer pulsó el empleado de un local de telefonía sirvió para poner en fuga a un ladrón y es probable que las cámaras de seguridad internas y externas sirvan para identificarlo, pero cierto es que el sujeto hizo al menos dos disparos que no lastimaron (o peor) a nadie, por pura suerte.

Este caso tuvo como escenario el comercio de venta de telefonía móvil “Movitech”, en 8 entre 46 y 47, donde alrededor de las 11 de la mañana de ayer entró un hombre que tendría entre 30 y 45 años, estimaron los testigos, complicados en el cálculo por el barbijo y la gorra que usaba el muchacho. Nada para sospechar en estos tiempos de pandemia, pero la actitud del supuesto cliente cambió apenas el empleado se acercó a hacer su trabajo.

“Lo saludé -arrancó contando Julio (31)-, cuando iba a preguntarle qué necesitaba sacó un arma de fuego, me dijo ‘quedate tranquilo que no te voy a hacer nada’ y me apuntó”.

Como por acto reflejo, el vendedor sintió el impulso de activar el pulsador de la alarma. Y lo hizo. Horas después, ya más tranquilo, reflexionó que el ladrón pudo sentir también el impulso de apretar el gatillo, pero “por suerte no lo hizo. En esos instantes no razoné”.

Lo que sí pasó fue que el asaltante cambió súbitamente de planes: sin robar nada volvió a la calle, corrió hasta la esquina de 46 y dobló hacia diagonal 74, mientras que Julio lo siguió hasta 8 y 46, gritando que aquel hombre había intentado asaltarlo.

“Un par de flacos” que lo escucharon comenzaron a correr al delincuente, quien decidió terminar con esa persecución haciendo lo que había amenazado hacer un rato antes. En 46 entre 8 y diagonal 74 giró sobre sus pasos y efectuó un disparo que algunos describieron como “al aire” y otros “hacia sus perseguidores”. De nuevo, quiso la suerte que nadie saliera herido, y quedara el ladrón con el camino despejado para subirse a un taxi que paró en diagonal 74 y lo alejó de la zona.

Además de un sistema de alarma, “Movitech” dispone de cámaras de seguridad que filmaron el intento de asalto. “El video ya lo tiene la Policía”, agregó Julio, igual que el material registrado por otros dispositivos de los alrededores.

Hace 4 años que el local abrió las puertas en esa cuadra del microcentro, y aunque no han sufrido hasta ahora ningún asalto, sí fueron blanco repetido de varios intentos de escruche. “Por lo menos cinco veces quisieron romper la vidriera para llevarse equipos que teníamos en exhibición, aunque son simuladores”, dijo Julio, sin pasar por alto que no lo lograron “por las características del blíndex, que sólo quedó abollado”.

