Guzmán: "Vamos a usar absolutamente todos los instrumentos para que el salario real se recupere"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró hoy que el Gobierno va a "usar absolutamente todos sus instrumentos para que el salario real se recupere", y defendió la decisión de contar con "una política fiscal expansiva para apuntalar la recuperación económica".



Guzmán formuló estas declaraciones este mediodía en un encuentro con empresarios realizado en la ciudad de Bariloche, donde luego también participó de una reunión con funcionarios y técnicos de la provincia de Rio Negro y otra en el Instituto Balseiro.



"El Gobierno va a usar absolutamente todos sus instrumentos para que el salario real se recupere. Primero, porque es justo y segundo, porque es una condición necesaria para que la economía pueda sostener su recuperación", dijo Guzmán en el encuentro con empresarios que compartió con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza.



Los ministros visitaron hoy la ciudad rionegrina y, junto a la gobernadora de la provincia, Arabela Carrera, encabezaron una mesa de trabajo con referentes del sector económico de Río Negro, en un encuentro en el que se evaluó la situación actual de los diferentes rubros y se planificó la productividad y el potencial de la provincia patagónica.



Guzmán expresó en ese ámbito que "es necesario que el Estado tenga una política fiscal expansiva para apuntalar la recuperación económica".



"Hay un objetivo de política fiscal que el gasto público crezca en términos reales en aquellos rubros que en lo inmediato más ayudan a la recuperación económica", agregó al respecto al insistir en que "la economía y la inversión están creciendo y el empleo también está creciendo".



"Habíamos dicho que marzo iba a ser el mes de mayor inflación en el año y a partir de marzo esperamos una reducción en la tasa mensual. Eso fue lo que ocurrió", aseguró.



Luego, el ministro habló ante funcionarios y técnicos de la provincia, cuando insistió en la necesidad de “tranquilizar la economía” y orientarla hacia una desarrollo sustentable.



“La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para que haya inversión y no se enfoque solo en lo inmediato por miedo al futuro”, resaltó.



Además, consideró necesario que “las oportunidades se repartan en todo el territorio, el federalismo, del que habla nuestro presidente (Alberto Fernández) y que no haya una concentración en solo algunas ciudades de todo el país”.



En ese marco, el funcionario destacó “el rol clave que tiene el Estado, resolviendo acciones que el mercado por sí solo no puede resolver, como la educación, la salud, la obra pública, y desarrollo tecnológico y productivo”.



El ministro de la cartera económica afirmó que impulsar la ciencia y la tecnología "va a permitir sostener la recuperación económica en el mediano y largo plazo”, y ese es el camino elegido por la actual gestión para el desarrollo de la actividad económica



"Las sociedades que avanzan son las que tienen capacidad de aprender y generar conocimiento, que es lo que representa un papel central en el desarrollo económico y estamos construyendo de los sectores generadores de divisas", agregó Guzmán.



Por último, al visitar el Instituto Balseiro, el titular del Palacio de Hacienda dijo: "Necesitamos una dinámica virtuosa de las exportaciones. Necesitamos una economía que crezca de forma sostenida".



"Es muy importante tener una moneda más fuerte" y que si bien esto "va a llevar años, pero es una tarea que como sociedad debemos emprender", agregó.



Guzmán enfatizó que el Gobierno está "reduciendo el déficit fiscal al mismo tiempo que la política de gasto en términos reales es expansiva" y criticó que en la anterior administración "no se utilizó un dólar del endeudamiento de Juntos por el Cambio en generar capacidad productiva en la Argentina".



El ministro sostuvo que "resolver el problema del FMI no se hace en tres semanas de espaldas a la sociedad" y que la decisión del Gobierno es "dar una discusión de cara a la sociedad involucrando al Congreso de la Nación".