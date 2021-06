“Manes es el mejor candidato en la Provincia y si hay lista de unidad, él debería encabezarla”

El radicalismo platense siente que los vientos políticos que ayudaron al PRO a imponer hegemonía en el armado de listas de candidatos, cambiaron de cuadrante. Que ahora la UCR está en condiciones de discutir “en igualdad de condiciones” con los socios de Juntos por el Cambio los espacios de representación. La aparición en escena de Facundo Manes robusteció esa posición, al punto que los radicales aseguran tener “el mejor candidato que le podemos ofrecer a los bonaerenses”. Envalentonados, en medio del debate interno que cruza a la oposición, sostienen que si finalmente se llega a una improbable lista de unidad, la nómina de diputados nacionales tiene que ser encabezada por el prestigioso neurocientífico.

Así lo afirmó el presidente de la UCR platense, Diego Rovella, quien además subrayó que su partido y otros sectores como la Coalición Cívica pusieron manos a la obra para construir una alternativa propia para el caso de que se abra la pelea con el PRO en La Plata. De hecho, se produjo una cumbre en las últimas horas con ese propósito.

“Nos reunimos con los amigos de la Coalición Cívica en el marco de la afinidad que tenemos y nuestro origen en común. Se dio esa charla en una escala menor a la reunión que se realizó en el Comité Nacional del partido entre las autoridades de la UCR, Elisa Carrió y Manes y nosotros seguimos esa línea de pensamiento, nos juntamos para hablar y ver cómo seguimos. Si Manes junto a Carrió y la UCR proponen una Paso, en La Plata vamos a acompañar en sintonía a la lista de diputados nacionales”, dijo Rovella.

En esa línea, y en diálogo con este diario, el titular de la UCR platense aseguró que “la posibilidad de ir a las Paso, está. Esto no quiere decir que dentro de la lista que se forme no haya gente del PRO, no es excluyente. Apuntamos a tener una lista pluralista buscando fortalecer a Juntos por el Cambio y acompañar a la lista nacional”, añadió. “En la reunión con la CC no avanzamos en definiciones porque queremos acrecentar esa mesa pero sí hemos marcado una pauta de trabajo para el futuro. Queremos que en esa mesa se sienten más actores. Sectores del PRO, otros que se pueden ir sumando como Margarita Stolbizer, quizás el socialismo”.

Rovella habla en ese sentido de la existencia de “un escenario nuevo”. Y acota: “los Ejecutivos nacional y provincial ya no los tenemos y entonces nos permite tanto en la Provincia como en La Plata, tratarnos como iguales. Ya no hay un Ejecutivo fuerte que vaya a alinearte. En el caso de La Plata, la representación es una expresión muy fuerte del PRO y creemos que debemos tener una mayor participación para fortalecer y acrecentar la base de sustentación de Juntos por el Cambio”.

Y añade: “No vamos contra Julio Garro, vamos a ir a disputar por los cargos legislativos y fortalecer a la coalición”.

Rovella sostuvo que la posibilidad de que Manes sea candidato “está en un 98 por ciento” y señaló Lilita Carrió “es una de las artífices de la candidatura de Facundo. En la reunión en el Comité Nacional, por ejemplo, ella estuvo”. ¿Aceptará Lilita, que también tiene aspiraciones de encabezar, ir segunda de Manes? “No sé si aceptaría ir segunda, creo que sí, pero falta mucho todavía”, sostiene Rovella.

Por otra parte, el presidente de la UCR platense dijo que para 2023 su partido dará la pelea por la Intendencia dentro de Juntos por el Cambio. “Nosotros veníamos planteando ya desde la campaña de la interna partidaria de marzo la necesidad de que la UCR dispute en 2023 los cargos ejecutivos nacional, provincial y municipal. Ir a una Paso con nuestros nombres para disputar esa representación con un candidato a presidente que pueden ser Mario Negri, Gerardo Morales o Manes. Lo venimos trabajando desde hace tiempo y creemos que ese discurso y esa forma de trabajar hizo que se nacionalizara la campaña provincial y que hubiera la cantidad de votos que tuvimos. Y este mensaje le cayó atrayente y le gustó al afiliado radical”.

Respecto de Manes y la posibilidad de un acuerdo con el PRO por la nómina de diputados nacionales, Rovella dijo que “hoy es del 50 por ciento”. Y añadió: “Manes es el mejor candidato que le podemos presentar a los bonaerenses y si hay lista de unidad la debería encabezar”.

Finalmente, y respecto al escenario de 2023 con la pelea por la Intendencia como telón de fondo, el titular de la Junta Central señaló que “el radicalismo puede tener varios militantes con aspiraciones. Hay que buscar el mejor nombre para la sociedad y obviamente mis amigos y mi sector aspiran a llevar el candidato”.