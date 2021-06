Tras casi 3 años de caídas, leve repunte de la actividad económica platense

Después de casi tres años consecutivos de recesión la economía platense volvió a “retomar el sendero del crecimiento”: durante el primer trimestre de 2021 la actividad económica de La Plata creció 0,8 por ciento respecto al mismo período del año anterior, según reveló un estudio del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

El informe “Proyecto indicador de actividad económica La Plata” (IAELap), al que accedió EL DIA, concluyó, entre otros detalles, que de esta manera la actividad “entra en terreno positivo luego de 11 trimestres consecutivos de caída”.

Sin embargo, el magister en Finanzas Públicas y coordinador del IAELap, Nicolás Picón advirtió que el dato debe tomarse “con cautela” debido a que “el punto de comparación es el primer trimestre de 2020, donde los últimos días del mes de marzo estaban plenamente vigentes las medidas de ASPO y el parate en la actividad fue total” (ver aparte).

Sobre este leve repunte, los autores del indicador económico explicaron que “la continuación en la apertura de varios sectores” permitió “que la actividad confirme la mejoría de los trimestres anteriores”, cuando se venía desacelerando la caída. No hay que perder de vista que la actividad económica platense ya arrastraba una aguda crisis cuando se desató la pandemia. De hecho, no crecía desde el primer trimestre de 2018.

El informe destaca que ahora el crecimiento “es apuntalado por el sector industrial, el comercio de autos, la intermediación financiera y la construcción, que evidenció gran dinamismo en el trimestre”.

No obstante, al menos dos factores contribuyen a que la actividad no termine de consolidar una recuperación de mayor magnitud: por un lado, se destaca que “el funcionamiento parcial de la administración pública y la no presencialidad educativa (incluyendo el nivel universitario) frenan la recuperación en la actividad de comercio minorista”. Por otro, los autores del IAELap subrayan que “la masa salarial muestra aún retracciones interanuales (el empleo mejoró, pero los salarios siguen por debajo de la inflación) que también generan un techo para el crecimiento del comercio y los servicios”.

GRAN disparidad SECTORIAL

Ahora bien, como es de prever, no todos los actores del entramado económico local tuvieron el mismo desempeño en este primer trimestre. “La Ciudad presenta realidades muy distintas según la rama de actividad, habiendo sectores que crecen de manera significativa y otros que continúan cayendo fuertemente, aún cuando el punto de comparación (primer trimestre de 2020) tuvo 15 días sin actividad”, señala el estudio de IAELap.

Entonces, ¿a qué sectores les fue mejor y cuáles peor? Otra vez la construcción regional -que ya a fines de 2020 había mostrado signos de recuperación-, y que los autores del informe describieron como “gran dinamizadora de la actividad económica, generadora de empleo y captadora de excedentes”, fue la que más creció durante el primer trimestre (21,4 por ciento).

En La Plata también le fue bien al comercio de automóviles, que fue el de segundo mayor crecimiento con 20,1 por ciento en el mismo período.

Por otra parte, las actividades primarias y el comercio minorista son las que presentan las mayores caídas. Por caso, servicio doméstico y asociaciones (clubes, deportes, esparcimiento) tampoco pudieron recuperar terreno en el primer trimestre del año (ver gráfico aparte).

Así las cosas, medido por la incidencia de las ramas, mientras que la industria manufacturera, el comercio de autos y la intermediación financiera son las ramas de actividad que mayor porte hacen a la recuperación en el primer trimestre, los servicios comunitarios y domésticos, el comercio minorista y el transporte oficiaron de contrapeso del repunte.

SECTOR POR SECTOR

En el primer trimestre hubo sectores que pudieron operar prácticamente a pleno y otros que continuaron muy limitados por las restricciones. Y eso se reflejó en los resultado por actividad, que, como se dijo, fueron muy dispares.

Como señala el informe, el sector comercial de la Ciudad “es uno de los que más sufrió los embates macroeconómicos de 2018/2019, y las medidas de ASPO producto de la pandemia”. Y si bien el índice entró en terreno positivo en el primer trimestre de 2021 fue “con grandes heterogeneidades en su interior”.

De tal modo que mientras el comercio minorista experimentó una caída en el 1T de 14 por ciento, el comercio mayorista -empujado por la industria y la construcción- y el de automotores crecieron 15 por ciento y 20 por ciento respectivamente.

Mejor fueron las cosas para el sector industrial platense, que, al decir de la medición, “viene mostrando una recuperación más acelerada que el conjunto de actividades de la Ciudad”. Según se indicó el índice entró en terreno positivo ya desde el cuarto trimestre de 2020. “En el último trimestre las actividades que más crecieron fueron la fabricación de productos metálicos y autopartes”, aclaran desde Económicas.

Como se dijo, los primeros tres meses del año fueron también muy buenos para la construcción, actividad que estiró el “boom” que se había dado a fines de 2020. “Es la rama de actividad que mayor crecimiento evidencia en el trimestre (21,4 por ciento)”, señala el informe. No obstante, operadores del sector dijeron a EL DIA que en las últimas semanas de mayo empezaron a aparecer señales de cierto enfriamiento de la actividad, lo que recién se reflejaría en la próxima medición del IAELap.

Entre los que no logran recuperarse están el sector de hotelería y restaurantes, que “aún no pudo entrar en terreno positivo; en el trimestre cae 6,9 por ciento de manera interanual”. Vale recordar que fue la rama de actividad que mayor caída evidenció en el segundo trimestre de 2020 (-72,2 por ciento).

Atribuyen esta situación a que las medidas sanitarias vigentes producto de la pandemia aún impiden la utilización completa de la capacidad de los restaurantes y hoteles, lo que, claro está, se refleja en la recaudación.

Por último la actividad inmobiliaria, que había entrado en terreno positivo en el cuarto trimestre de 2020, volvió a caer en arranque de este año.

“Al igual que lo que sucede con el comercio minorista” hay gran disparidad en su interior, se aclaró. Es que “la actividad de compraventa de inmuebles mejoró un 8,8 por ciento en el trimestre y los servicios de la propiedad vivienda crecieron un 0,6 por ciento; en tanto que las actividades empresariales cayeron un 9,2 por ciento”.