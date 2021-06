Frenéticas primeras horas del Pulga en La Plata: cena, corte de pelo y paseo por City Bell

Gimnasia abrochó en las últimas horas un refuerzo de lujo. Anoche, y luego de que parecía caída su llegada, este diario confirmó que hoy firmará su contrato el Pulga Rodríguez (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-6-28-4-45-54-el-pulga-hoy-sera-jugador-del-lobo-cambio-de-planes-o-nunca-tuvo-dudas--deportes). El jugador llegó a nuestra ciudad cerca de las 22 de ayer y las pocas horas que estuvo fueron frenéticas.

El futbolista que se acaba de consagrar campeón del torneo local con Colón, cenó en un tradicional restaurante platense de calle 5 y 54 junto a su representante y dirigentes albiazules. Pero también tuvo tiempo de cortarse el cabello, según le confiaron a este diario fuentes cercanas al jugar que, además, enviaron una foto junto a su ocasional peluquero.

Esta mañana se levantó temprano y desayunó en el hotel donde se hospeda, de la zona de 6 y 53. De allí partió antes de las 10 junto a una comitiva de tres personas hacía City Bell, donde al mediodía fue sometido a los exámenes médicos de rigor en la Clínica Diagnóstico City Bell, que se extendieron por espacio de una hora y media. Pero antes hizo algunas paradas por el centro citybelense por distintos locales comerciales como por ejemplo una conocida vinería y una coqueta cafetería.

Lo cierto es que la llegada del Pulga revoluciona a todo Gimnasia y desde que pisó nuestra ciudad no para de firmar camisetas y recibir el cariño de los triperos. Según se supo, esta tarde sellará su vínculo por un año y medio con el Lobo en la sede de calle 4 y en las próximas horas se pondrá a disposición de la dupla Messera-Martini que lleva a cabo trabajos de pretemporada en Estancia Chica.

Fueron más de un mes de conversaciones pero finalmente la historia de Gimnasia con el delantero tuvo final feliz. Aunque la dirigencia lo haya negado, el futbolista viajó anoche para La Plata luego de que no prosperaran las negociaciones con el sabalero y tampoco con su ex club Atlético Tucumán. “Hasta que no esté cerrado al 100% no damos nada por hecho. Falta un poquito más”, le dijeron anoche a este medio desde la CD albiazul, ya curados de espanto con los miles de ribetes que tuvo la negociación por el goleador del pasado torneo.

Tal como se publicó hoy en el suplemento deportivo de EL DIA. extraoficialmente se habla de una inversión que ronda los 400 mil dólares y un importante salario para quien fue señalado como el mejor jugador del último campeón del fútbol argentino. Cabe señalar que en su momento el Lobo había retirado la propuesta por el jugador, según dijo públicamente su dirigencia, debido a las dilaciones.

El delantero había pedido tiempo para poder reunirse con Colón, su actual club. Finalmente escuchó la propuesta del equipo santafesino pero siguió sin responderle a Gimnasia. Cansados de esto, los dirigentes mens sana hicieron saber que “nos bajamos”. ¿Estrategia? Todo indica que sí ya que nunca hubo un Plan B porque tanto la dirigencia como su representante sabían el final de la historia. Todo lo que sucedió parece haber sido parte de un guión cinematográfico.

Lo cierto que ante esta situación y tras no convencerle lo que le propusieron en Santa Fe, el futbolista también viajó a Tucumán para escuchar al club de sus amores. Parecía que todo se encaminaba a un nuevo ciclo con la camiseta del Decano. Pero no. Tampoco. Según algunos trascendidos que llegaron desde la provincia norteña existieron algunas diferencias en los papeles del contrato respecto a lo que se había arreglado de palabra y la operación también se cayó. Fue entonces que se reactivaron los contactos con Gimnasia. Mientras tanto, el Lobo esperaba callado, sin avanzar por otros delanteros.

Claro que aparecieron en el medio los nombres del paraguayo William Gabriel Mendieta y de Rodrigo Salinas, pero la CD nunca dejó de pensar en el Pulga. ¿Existieron realmente esos intereses? Todo hace indicar que no sino que fue parte de un relato.