El Pulga hoy será jugador del Lobo: ¿cambió de planes o nunca tuvo dudas?

Final feliz en la novela del Pulga Rodríguez con Gimnasia. Luego de más de un mes de conversaciones, el delantero será nuevo refuerzo del plantel profesional. Lo hará hoy luego de realizarse la revisión médica y firmar contrato por un año y medio.

Aunque la dirigencia lo haya negado, el futbolista viajó anoche para La Plata luego de que no prosperaran las negociaciones con Colón y tampoco con su ex club Atlético Tucumán. Se alojó en un hotel de la zona de 6 y 53.

“Hasta que no esté cerrado al 100% no damos nada por hecho. Falta un poquito más”, le dijeron a este medio desde la Sede de calle 4, ya curados de espanto con los miles de ribetes que tuvo la negociación por el último campeón y goleador del torneo con la casaca del Sabalero.

De todos modos su representante aseguró que estaba todo arreglado y que se encontraban viajando a La Plata para realizarse la revisión médica y luego firmar contrato por 18 meses. Llegó pasadas las 22.

Extraoficialmente se habla de una inversión que ronda los 400 mil dólares y un importante salario para quien fue señalado como el mejor jugador del último campeón del fútbol argentino.

Cabe señalar que en su momento el Lobo había retirado la propuesta por el jugador, según dijo públicamente su dirigencia, debido a las dilaciones.

El delantero había pedido tiempo para poder reunirse con Colón, su actual club. Finalmente escuchó la propuesta del equipo santafesino pero siguió sin responderle a Gimnasia. Cansados de esto, los dirigentes mens sana hicieron saber que “nos bajamos”. ¿Estrategia? Todo indica que sí ya que nunca hubo un Plan B porque tanto la dirigencia como su representante sabían el final de la historia. Todo lo que sucedió parece haber sido parte de un guión cinematográfico.

Lo cierto que ante esta situación y tras no convencerle lo que le propusieron en Santa Fe, el futbolista también viajó a Tucumán para escuchar al club de sus amores. Parecía que todo se encaminaba a un nuevo ciclo con la camiseta del Decano. Pero no. Tampoco.

Según algunos trascendidos que llegaron desde la provincia norteña existieron algunas diferencias en los papeles del contrato respecto a lo que se había arreglado de palabra y la operación también se cayó.

Fue entonces que se reactivaron los contactos con Gimnasia. Mientras tanto, el Lobo esperaba callado, sin avanzar por otros delanteros.

Claro que aparecieron en el medio los nombres del paraguayo William Gabriel Mendieta y de Rodrigo Salinas, pero la CD nunca dejó de pensar en el Pulga. ¿Existieron realmente esos intereses? Todo hace indicar que no sino que fue parte de un relato.

FIRMARÁ HOY AL MEDIODÍA

Tanto fue el avance que se dio ayer en las negociaciones entre los dirigentes y el representante Roberto San Juan, que el jugador se realizará hoy la revisión médica y firmará un contrato que tendría una duración de 18 meses. Anoche quedó hospedado en un hotel de la zona de 6 y 53, junto a su representante.

Rodríguez regresó hace unos días de Tucumán pero sin su familia, y desde el entorno del protagonista confiaron que esta mañana podría quedar sellada su incorporación al Lobo. Cabe recordar que el futbolista terminará su contrato con el Sabalero el 30 del corriente y será jugador libre.

De esta forma, la dupla técnica que componen Mariano Messera y Leandro Martini, que pidió al jugador apenas comenzado el mercado de pases, vuelve a ilusionarse con cumplir uno de sus máximos deseos.

En caso de terminar confirmándose este refuerzo, será la tercera cara nueva del plantel tras los arribos del lateral volante Nicolás Colazzo y el zaguero central Guillermo Fratta, quienes ya hace varios días trabajan con sus nuevos compañeros. Incluso el uruguayo fue titular en el amistoso del fin de semana contra Banfield.

Con este cuadro de situación y si nada vuelve a cambiar, el Lobo quedó a horas de incorporar al delantero que siempre fue un anhelo de la dirigencia desde el ciclo de Diego Maradona como técnico.

HABÍA SIDO PEDIDO DE DIEGO

La historia del Pulga, Maradona y Gimnasia se remonta a diciembre de 2019, cuando a partir de un deseo del 10, su nombre comenzó a sonar por Estancia Chica.

En ese mercado, el Diez había pedido un defensor de experiencia, uno o dos volantes y dos delanteros. Y uno de esos puntas fue Luis Rodríguez.

En ese momento, el Pulga ya tenía pensado cambiar de aires y la idea de poder volver a juntarse con Diego Maradona lo seducía bastante. Desde el entorno admitieron que Maradona fue una figura muy importante para la carrera del jugador, ya que fue quien lo hizo debutar con la camiseta de Argentina en 2009, cuando lo citó para una Selección conformada con jugadores locales.

En ese entonces Colón pretendía alrededor de 400 mil dólares para desprenderse de un futbolista que ya era importante tanto para el conjunto santafesino. En ese momento, el representante tampoco había cerrado las puertas: “Luis está feliz en Santa Fe, se siente gratificado. Pero después hay que ver las posibilidades que pueden surgir”.

“Gimnasia es un equipo importante pero además que te nombre Maradona, o que te llame, te moviliza. Moviliza a cualquiera, es el más grande del mundo. Me ha dado la mayor felicidad en el fútbol. Y lo mismo siente el Pulga, estamos emocionados de que él se fije en el Pulga. Es un orgullo”, sostuvo y agregó que “hasta ahora no me han llamado de Gimnasia”, expresaba San Juan.

Por su parte, Rodríguez contaba que “con Diego me pasó algo increíble: yo estuve solo una vez en la Selección y me trató como si llevara 300 partidos. Lo miraba todo el tiempo, y hoy eso les debe ocurrir a los jugadores de Gimnasia”. Hoy sí llegará al club que dirigió su ídolo.