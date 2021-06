Los Hornos: policía denunció el robo de su arma reglamentaria

Un oficial de Policía denunció en las últimas horas que un par de motochorros lo encañonaron cuando conducía un utilitario por las calles de Los Hornos, para obligarlo a entregar su pistola reglamentaria. Lo curioso del caso es que en el momento en que ocurrió, el denunciante estaba de civil, ellos no le habrían pedido otra cosa y él no lo denunció si no hasta que un superior le ordenó que se colocara “el correaje con su arma”, informaron fuentes oficiales. La denuncia se radicó formalmente el sábado a la noche, aunque el hecho -según la versión que dio el protagonista, un policía que presta servicios en Infantería - sucedió en la madrugada del viernes pasado.

Contó el efectivo que se trasladaba por 134 entre 70 Y 71 en una Renault Kango “a paso de hombre” y vestido de civil, cuando le dieron alcance dos hombres en moto, uno de los cuales le golpeó el vidrio con un arma mientras le ordenaba “dame el fierro, o te meto un disparo”.

Según el policía, no se identificó como tal ni opuso resistencia, entregándoles su pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros reglamentaria, sin denunciarlo ni dar aviso a sus pares porque no supo “cómo manejar la situación”, trascendió de los mismos voceros.

Un día después el oficial se presentó a cubrir su turno en el horario previsto, las 7 de la mañana, y todo se desarrolló normalmente hasta que cerca de las 10 un superior le llamó la atención por no tener el correaje colocado. Ahí decidió informar lo ocurrido, tomando intervención la Justicia y Asuntos Internos.