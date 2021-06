Insisten con la ampliación de las horas de presencialidad en escuelas bonaerenses

Una de las asociaciones de colegios privados de la provincia de Buenos Aires solicitó a la dirección de educación bonaerense que se amplíe el número de horas presenciales, que en la actualidad tiene 4 horas tope. A su vez, reclamaron que regresen a la presencialidad los institutos superiores y los centros de formación profesional, donde hay mucha gente que le cuesta muchísimo sostener la educación virtual.

Días atrás presentaron una nota desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba), ante la directora de Educación provincial, Agustina Vila, en la que le realizaron distintos planteos.

En la nota, firmada por la titular de Aiepba, Mónica Espinosa, remarcan que es tiempo de pensar en ampliar la franja horaria de presencialidad, fundamentalmente para los alumnos de colegios secundarios.

“El “Plan Jurisdiccional” ha sido una herramienta altamente efectiva al momento de evitar contagios de Covid en las comunidades educativas de la Provincia de Buenos Aires. Celebramos su puesta en vigencia y su sostenimiento, no obstante lo cual, siempre hemos abogado por el no establecimiento de límites de carga horaria, por no ser conducentes a una reducción de las tasas de contagio intra escuela” , aseguraron en la asociación.

Agregan que “sin embargo, la etapa de la pandemia en la que nos encontramos demanda, hoy más que nunca, realizar un ajuste en cuanto al límite máximo de cuatro horas reloj por día de clases presenciales. La existencia de detectores de dióxido de carbono suma un aliado al momento de relevar ambientes saturados con este gas. En consecuencia, ya no sería necesario un límite de carga horaria sino que el grado de utilización espacial estaría dado por las mediciones realizadas en cada aula, por cada establecimiento”.

Sobre ese tema, la cartera educativa anunció la provisión de estos equipos a las escuelas de gestión estatal. Con respecto a Aiepba, “nuestra asociación ha entrado en un convenio con la Universidad de Hurlingham para dotar a las escuelas de gestión privada. Así, entonces, se trata de una tecnología que ya se encuentra en las aulas de la provincia, con independencia de la gestión”.

Para Aiepba, “el incremento de la jornada presencial permitida, es sumamente necesario en estos momentos en que debemos dedicar todos nuestros esfuerzos para diagnosticar y compensar los efectos de meses de trabajo a distancia, en todos los niveles y muy especialmente en la Escuela Secundaria, en la que la carga curricular excede las cuatro horas diarias”.

Asimismo, el marco del Consejo Federal de Educación, dentro del cual se redactó el “Plan Jurisdiccional”, no establece carga horaria máxima presencial, lo que implica que la revisión de este aspecto no estaría contrariando disposición de rango nacional alguna, resaltaron desde esa asociación de colegios privados de la provincia de Buenos Aires.

Expresamente, en el último tramo de la nota enviada a la titular de la cartera provincial, remarcaron el pedido para que se considere revisar el “Plan Jurisdiccional” en cuanto al punto que establece una carga máxima de cuatro horas presenciales.

También volvieron a solicitar que se profundice la presencialidad en Institutos Superiores, en centros de formación profesional, en escuelas agrarias e industriales, donde estar en el aula es “esencial para el aprendizaje”, principalmente por la matrícula que tienen los institutos superiores y los centros de formación profesional, en los que muchos alumnos les cuesta sostener la educación en forma virtual.

Cabe recordar que en marzo pasado, y ante el reclamo de unos 300 institutos superiores de enseñanza privada, se dio a conocer la Comunicación Conjunta 3/21 que indica que “en la Comunicación 1/21 se expresa que sostendremos la modalidad de cursada no presencial hasta julio”, sin embargo es posible habilitar la vuelta progresiva a la presencialidad en el nivel Superior siempre que estén garantizadas las medidas sanitarias establecidas por el Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para el Regreso Seguro a las clases presenciales”.

También establece que “el regreso a clases presenciales se realizará de manera progresiva, en etapas, en el momento y en los distritos que disponga el Gobierno”.